Islah Edilen Ahmet Buğdayı İkinci Ekim Sezonuna Girdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Duru Bulgur'un İş Birliği

Karamanoğlu Mehmetbey Universitesi (KMÜ) ile Duru Bulgur fabrikası tarafından ortaklaşa yürütülen proje sayesinde ıslah edilen Ahmet buğdayı tohumları, deneme çalışmaları kapsamında ikinci kez ekildi. Yüzyıllardır bölge topraklarında ekilen bu buğday çeşidi, lezzetli ve kaliteli bulgur elde edilmesinden dolayı üreticiler tarafından tercih ediliyor.

Projenin Amacı

Ancak, günümüzde yerel buğday çeşitlerine olan ilgi azalmış durumda. Karaman merkezine bağlı Taşkale köyündeki tahıl ambarlarında bu tohumların güvenliğini sağlamak zorlaşıyor. Bu sebeple, 2018 yılında Duru Bulgur firması ve KMÜ ortaklığında, ata tohumu yerli buğdayın genetik kalitesini korumak ve geleceğe taşımak üzere bir proje başlatıldı.

Hızlı Islah Yöntemi ile Yeni Çeşitler

Proje kapsamında tohum kaynağı olarak kullanılan Ahmet buğdayı, serada uygulanan hızlı ıslah yöntemiyle 2 yılda yeni çeşitler elde edildi. KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, bu süreçte yüksek verim alınan tohum geliştirme çalışmalarının laboratuvar ve üniversite şartlarında tamamlandığını açıkladı.

Tarla Çalışmaları ve Üretim İzinleri

Aydın, ekim çalışmalarının ardından geliştirdikleri tohumlar için üretim izni aldıklarını ve 2025 yılında tescil denemelerinin sonuçlarının açıklanacağını belirtti. Projenin başarılı bir şekilde ilerlemesi, çiftçilerin üretim süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çiftçilerin Yüksek Verim Deneyimleri

Duru Bulgur'un, yaklaşık 100 tonluk buğdayı bulgur yapma sürecinde kullanıldığına dikkat çeken Aydın, kullanıcı memnuniyetinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Çiftçilerden gelen geri dönüşler de olumlu yönde. Faruk Akdoğan isimli bir çiftçi, Ahmet buğdayı ektiğini ve dekardan 800 kilogram ürün aldığını belirterek, buğdayın diğer çeşitlere göre daha yüksek fiyatla satıldığını ekledi.

Küresel Isınmanın Etkileri

Duru Bulgur Yöneticisi Emin Duru, küresel ısınmanın buğday ekim dönemini etkilediğini dile getirerek, Ahmet buğdayının gelecekte daha yararlı olacağına inandıklarını belirtti. Proje, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile bir bulgur fabrikası tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ıslah edilen Ahmet buğdayının tohumları, deneme çalışmaları kapsamında ikinci kez ekildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile bir bulgur fabrikası tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ıslah edilen Ahmet buğdayının tohumları, deneme çalışmaları kapsamında ikinci kez ekildi.