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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Yeni Arabuluculuk Kuralları

OIC-AC, uluslararası uyuşmazlıkları çözmek için yeni arabuluculuk kurallarını belirledi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:43
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Yeni Arabuluculuk Kuralları

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Önemli Gelişme

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC), uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir adım attı. Merkez, arabuluculuk süreçlerinde etkin dönüşüm sağlayacak yeni kurallar oluşturdu.

Toplantı Detayları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde İkiz Kuleler'de gerçekleşti. Bu toplantıda, yatırımcı-devlet uyuşmazlıkları ve ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik kurallar belirlendi.

Yeni Kuralların Önemi

Belirlenen bu arabuluculuk kuralları, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için yeni bir standart oluşturuyor. Böylece, uzlaşma anlaşmalarının sınır ötesi uygulanabilirliği artacak ve daha fazla tarafın arabuluculuğa yönlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni kuralların, mevcut tahkim kurallarını tamamlayarak uluslararası uyuşmazlıkların etkili bir biçimde çözümlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

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