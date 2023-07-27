İslam Memiş altın için alım fırsatını tarih vererek duyurdu

Amerika Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor, küresel piyasalar bu kararı merakla bekliyor. Uzman İslam Memiş, Fed'in faiz kararının piyasalara etkisini değerlendirdi. Piyasaların beklentisi faiz artışı yönünde olsa da Memiş'in kişisel öngörüsü 25 baz puan artışıyla pas geçme ihtimalinin eşit olduğu yönünde. Bu nedenle kısa vadeli yatırımcıların risklerini bölmelerini önerdi.



MEMİŞ: ALTIN DOLAR GÜMÜŞ VE BITCOIN YÜKSELEBİLİR





Eğer Fed 25 baz puan faiz artırırsa, dolar endeksinin yükselerek 102 seviyesini zorlayabileceğini, ons altının bin 930 dolar, ons gümüşün 23,80 dolar, EUR/USD paritesinin 1,09 ve Bitcoin'in 28 bin 500 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirtti. Ancak Fed pas geçerse, dolar endeksinin tekrar 99,50 seviyesine gerileyebileceğini ve altın, gümüş, Euro/Dolar paritesi ve Bitcoin'in yükselişe geçebileceğini ifade etti.

Memiş ayrıca, Fed'in faiz artırma kararı bile olsa dolar karşısındaki varlıklarda düşüşlerin sınırlı kalabileceğini ve aşağı yönlü düzeltmelerin alım fırsatı oluşturabileceğini vurguladı.

Yıl sonu hedeflerine gelince, dolar/TL kurunun tutulduğunu göz önünde bulundurarak, altın ve gümüş fiyatlarının alım bölgesinde dolaştığını belirtti. Yıl sonu hedeflerine göre, dolar/TL 28 lira, Euro/TL 32 lira, gram altın bin 880 lira, gram gümüş 25 lira ve BIST 100 endeksi 7.700 puan olması bekleniyor.

Memiş, derin belirsizliğin olduğu dönemlerde kademeli alım, kademeli satım ve sepet uygulamalarının önemini vurguladı ve TL bazlı konuşmaktan kaçındı. Piyasalardaki kontrollü sürecin bitmeden, derin belirsizliklerin devam edebileceğini ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.