İslam Memiş, altına yatırım yapmayı düşünenlere gram altında kıyamet gününü açıkladı!

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın piyasası hakkında önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş'in analizine göre, geçtiğimiz çeyrekte ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Bu, Federal Rezerv (Fed) politikalarındaki olası değişikliklerin sinyalini verebilir. Fed'in önümüzdeki dönemde faiz oranlarını yükseltmekten kaçınması muhtemel görünüyor.

ALTIN YIL SONUNA KADAR 2 BİN DOLARI BULACAK

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altının fiyatı yükseldi ve ons değeri 1.930 dolara yükseldi. Ama sonra satış dalgası oldu. İslam Memiş'e göre şu an kritik desteğin seviyesi 1.918 dolar. Haftayı bir ons altın 1.918 doların altında kapatırsa 1.890 dolar seviyesi ortaya çıkabilir. Yatırımcılara 1.890-1.960 doların aralığında alımları tavsiye eden İslam Memiş, altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar seviyesinden fazla bir beklentisi olduğunu söyledi. Memiş ayrıca, Fed faiz sinyali yoksa altının ons başına 2.080 ila 2.150 dolar arasında hareket edebileceğini belirtti.





Yakın vadede baskı altında olmasına rağmen, uzman isim yıl sonuna kadar doların 2.000 seviyelerinin üzerinde kalması gerektiğini tahmin ediyor. Serbest piyasayla ekran fiyatı arasındaki farkın açıldığını vurgulayan Memiş, altının gram görünür fiyatının 1.675 TL olduğunu ancak serbest piyasada gerçek değerinin 1.716 TL'ye yükseldiğini söyledi.

GRAMA DİKKAT: YIL SONUNA KADAR 1880 TL'YE ÇIKABİLİR

Yıl bitmeden bu fiyat farkı durumuna alışmanın önemli olduğunu belirten İslam Memiş, ekrandaki fiyatla serbest piyasa durumu arasındaki 50 TL'lik farkın kota kaynaklı talep artışını destekleyebileceğini belirtti. Bu nedenle altının gramının her zaman serbest piyasa teşhir fiyatından 50 TL daha fazla olabileceğini de ifade etti.

İslam Memiş, 1.700 TL'nin altındaki fiyatları kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendiriyor ancak mevcut koşullarda açık piyasada 1.700 TL'nin altında fiyatın zor görünebileceğini kaydetti. Uzman isim ayrıca yıl sonuna kadar ise 1.770-1.820 TL aralığından sonra direncin 1.880 TL'ye yükselebileceğini tahmin ediyor.

Altın sahiplerine acele karar vermek yerine satış yaparken acele etmemelerini tavsiye eden Memiş, kotadan dolayı fiyat farklılıklarının açılabileceğine dikkat çekti, ancak daha düşük bir fiyatında mümkün olma ihtimalinin olmadığını vurguladı.