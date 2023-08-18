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İslam Memiş bu kez kesin konuştu! Altın fiyatları o günden sonra uçuş moduna geçiyor

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İslam Memiş bu kez kesin konuştu! Altın fiyatları o günden sonra uçuş moduna geçiyor
Uzmandan kritik altın uyarıları geldi! Altında 2000'li fiyatlar görmeye hazır olun! İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde düşüş yaşayan altın piyasasında yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Memiş, ons altının 1890 dolar destek seviyesinin yakın olduğunu ve bu seviyenin potansiyel bir fırsat sunabileceğini belirtti. Ancak uzman, bu düşüşün kalıcı olmayacağını ve ekim ayından itibaren altın piyasasında hızlı yükselişlerin yaşanabileceğini öngördü.

islam memiş

Memiş, düşüşlerin arkasındaki nedeni dolar endeksindeki dalgalanmalara bağladı ve bu düşüşlerin geçici olduğunu vurguladı. Gram altın için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, sanal ortamda makas aralığının genişleyebileceğini ve fiyat farklılıklarının olabileceğini ifade etti.

Uzmanın dikkat çektiği bir diğer nokta ise gram altının fiziki ve sanal piyasalardaki farklılıklarıydı. Memiş, 1700 altında fiziki piyasada işlem beklemediğini, ancak sanal ortamda 1660 gibi rakamların görülebileceğini söyledi. Ekim ayının gelmesiyle birlikte gram altında 1800'lü rakamların konuşulabileceğini ve hatta 1820 ile 1880 TL arasında fiyatların oluşabileceğini belirtti.

İslam Memiş, yatırımcılara altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmelerini ve ekim ayının ardından altın piyasasında yükselişlerin beklendiğini göz önünde bulundurmalarını önerdi. Yatırımcılar için gelecek dönemdeki fırsatları değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

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