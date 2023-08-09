İslam Memiş dolardaki gizli şifreyi deşifre etti! Bu tahmin çok konuşulur

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, finans dünyasına dair önemli uyarılar ve analizlerde bulundu. Gelecek haftaya ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları aktarırken yatırımcıları doğru adımlar atmaya davet etti.

İSLAM MEMİŞ DOLAR TAHMİNİNDE BULUNDU





Yüksek enflasyon verisinin küresel ölçekte "Enflasyon geri döndü" yorumlarını getirebileceğini belirten Memiş, bu gelişmelerin kendisi için sürpriz olmadığını ve daha önce enflasyonun yeniden yükseleceği ve Fed'in faiz indirimine başlayacağı tahminini paylaştığını vurguladı.

Borsa tarafında ise BIST 100 Endeksi'nin geçtiğimiz haftayı 7,400 puanla tamamladığını belirten Memiş, yıl bazında yönün yukarı olduğunu ifade etti. TL varlıklarının hala önemli olduğuna dikkat çekerken, faiz, (KKM) ve borsayı ana unsurlar olarak gösterdi.

Kişisel tercih olarak, farklı enstrümanlara yönelmeyi tercih ettiğini paylaşan Memiş, risklerin dağılmasının ve sağlıklı piyasa koşullarının oluşmasının ardından piyasaya girmeyi tercih ettiğini ifade etti. Doların yükselmesinin borsayı da etkileyebileceğini düşünen Memiş, borsanın 7,250-7,550 puan aralığını izleyeceğini söyledi.

Döviz piyasalarına gelindiğinde ise Memiş, Dolar/TL kuru için 26,91 resmi kur ve 26,98 serbest piyasa kurunu aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısına yaklaşılırken baskılanmanın azalabileceğini belirtti. Doların yönünün yukarı olduğunu düşündüğünü ifade ederken, Ağustos ayı için 27,50 TL seviyesini hedeflediğini belirtti.

EUR/USD paritesi için 1,10 seviyesinden kapanış yapıldığını aktaran Memiş, 1,0850-1,1020 bant aralığında yatay bir seyir beklediğini belirtti. Kısa vadeli alım için 1,09-1,0850 aralığının ideal olduğunu söyleyen Memiş, 1,12-1,1350 ve 1,15 bantlarına doğru yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti.

Altın piyasasına geçildiğinde ise Memiş, ons altının 1,942 dolar seviyesinden kapanış yaptığını paylaştı. Fed üyelerinin şahin mesajları ve enflasyon verisinin altın fiyatlarını baskıladığını belirtirken, bu hafta için 1,930-1,958 dolar aralığını takip edeceğini dile getirdi.

Diğer metallerde de benzer şekilde analizlerde bulunan Memiş, dolar endeksinin (DXY) tüm enstrümanların yönünü belirleyen bir faktör olduğunu belirtti. Bu yüzden DXY'nin hareketlerinin önemini vurgularken, 102,80 seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti.