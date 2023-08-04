İslam Memiş gram altın almak için ideal zamanı açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, altın ve borsa hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu ve altın yatırımcılarına seslendi. Gram altının çıkacağı seviyeyi açıklayan Memiş, aynı zamanda "Altın bozdurmalı mıyım?" sorusuna cevap verdi. Dolar hakkındaki beklentisini de dile getirdi. Bu önemli açıklamalar altın yatırımcıları için dikkate alınması gereken bilgiler içeriyor. İşte detaylar...





ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ'TEN DOLAR ALTIN VE BORSA AÇIKLAMASI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son videosunda yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek borsa, altın ve dolar-euro konusunda değerlendirmeler yaptı. Borsa İstanbul'da yükselişin devam ettiğini ancak kar satışlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Dolar ve euro'nun dalgalı seyrettiğini, doların 27 seviyesinin altında kalmak istediğini belirtti. Doları olanların euro'ya çevirebileceği fırsatlar olduğunu ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...





Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş olduğunu ancak altın almak isteyenlerin iyi değerlendirmeler yapabileceğini vurguladı. Ons altında 1920 doların altına düşüş beklentisi olduğunu ancak 2000 doların üzerinde ataklar beklediğini dile getirdi. Gram altında 1680-1730 lira aralığında hareket beklendiğini, düşüşlerde alım fırsatları olabileceğini belirtti. Altın satmak için ise daha yüksek seviyeleri beklemek gerektiğini ifade etti. Özellikle gram altın için 1680 lira seviyesinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, ons altın ve doların ons altına etkisinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Özetle, İslam Memiş yatırımcılara dikkatli ve iyi değerlendirmeler yapmaları tavsiyesinde bulunarak, belirli fırsatların değerlendirilebileceğini ve sabırlı olunması gerektiğini ifade etti. Ancak, tüm bu değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattı.