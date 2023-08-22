İslam Memiş gram altında büyük bombayı patlattı! O tarihte 2500 TL'yi vuracak

Youtube'da yayınlanan bir videoda, İslam Memiş'in gram altının yükselmesiyle ilgili değerlendirmeleri yer aldı. Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı videoda gram altının önümüzdeki süreçte 2500 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti. İşte detaylar...





MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN YÜKSELMESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Altın ve para piyasalarının tanınmış uzmanlarından İslam Memiş, gram altın hakkında çarpıcı bir tahminde bulundu: "2500 olacak" dedi ve bu tahmini desteklemek için bir tarih verdi. Bu söylemiyle altın yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte diğer ayrıntılar...





İslam Memiş, yaptığı değerlendirmenin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtirken, bu tür kararların profesyonel kurumlar tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisinin "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" adlı Youtube videosunda paylaştığı görüşlerde, finansal piyasalardaki güncel durumu ele aldı.

Borsada satışların yaşandığı, dolar kuru ve diğer bazı değerlerin yükseldiği bir dönemde, yatırımcıların karar verme konusunda karışık hissettiği bir süreç yaşandığını ifade etti. Borsa İstanbul'un göreceli olarak sağlam bir pozisyon koruduğunu ancak satışların devam edebileceğini öngördüğünü paylaştı. 7000 seviyelerinin altında rakamların mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Memiş, düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve satışların sürebileceğini belirtti. Borsada kar satışlarının devam edeceği beklentisini dile getirdi. Borsaya yeni giriş yapmanın şu an için erken olabileceğini, daha fazla kar satışı görülebileceğini belirtti. Aynı şekilde, borsadan çıkış yapmayı düşünen yatırımcıların da sabırlı olmalarını ve dolar karşısında enstrümanlarda beklemeyi önerdi.

Sonuç olarak, İslam Memiş'in açıklamaları finansal piyasalardaki güncel hareketliliği ve yatırım kararlarını etkileyen faktörleri ele alıyor. Ancak herkesi yatırım konusunda daha derinlemesine araştırma yapmaya ve uzman görüşleriyle birleştirmeye teşvik ediyor.

Finans uzmanı İslam Memiş, doların güçlenmesinin altın, gümüş, euro ve sterlin gibi varlıklarda geri çekilmelere yol açabileceğini belirtti. Altın ve gümüşün değer kaybettiğini ve ons altının 1900 dolar seviyesine düştüğünü ifade etti. Borsadan çıkıp parayı boşta bırakmak yerine dolar karşısındaki enstrümanlarda bekleme önerisinde bulundu.

Doların yükseldiği bir dönemde olduğunu ve 27 liranın üzerinde tutunduğunu belirten Memiş, Ağustos ayında dolar kurunun 27.50 lira seviyesine yükselebileceğini tahmin etti. Dolar endeksinin güçlü olduğunu ve aşağı yönlü bir trend beklediğini dile getirdi. Doların yükselişine karşın altın, euro ve borsanın getirisinin daha fazla olduğunu vurgulayarak yatırım kararının buna göre verilmesi gerektiğini ifade etti.



Altın için 1890 doların destek seviyesini takip ettiğini ve tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğini söyledi. Altına geçişin dolar karşısında uygun bir seçenek olduğunu belirtti. Ayrıca, altın alanların işçilik maliyeti düşük olan astar altını tercih etmeleri gerektiğini önerdi.

Ekim ayında dolar karşısındaki varlıklarda bir rallinin başlayacağını ve bu rallilere hazırlık yapmanın önemli olduğunu dile getirdi. Parite işlemi yapanlara ve dolar bulunduranlara fırsatlar sunabileceğini belirtti.

Genel olarak, İslam Memiş'in değerlendirmeleri finansal piyasalardaki güncel durumu ve gelecekteki eğilimleri ele alıyor. Ancak yatırım kararları verirken uzman görüşlerini araştırmaya ve diğer faktörleri de dikkate almaya önem veriyor.

Altın piyasalarında gram altının fiyatında görülen 1658 lira gibi düşük rakamlar gerçekçi değil, çünkü serbest piyasada gerçek değeri 1703 - 1711 lira aralığında seyrediyor. Fiziki altın ticareti ile serbest piyasa arasındaki fark, altın düşüşlerinde daha da açılıyor. Uzman İslam Memiş, gram altının geleceği hakkında 2500 TL tahmini yaparken, altın fiyatlarının internet, TV ve bankalardaki farklı değerlerini vurguluyor.

Makas aralığının altın fiyatlarında farklılık yarattığını ve genellikle 50 TL'yi aşmadığını ifade eden Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna doğru 1800'lü seviyelere, ekim ayında ise daha düşük olabileceğini öngörüyor. Bu düşüşlerin altın yatırımı yapmak isteyenler için fırsatları temsil ettiğini söyleyen Memiş, gelecek yıl gram altının 2500 TL'ye kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Ancak altın alımı yaparken borçlanmanın riskli olduğunu ve bu durumda sözleşme yapmanın önemini vurguluyor.

Altın alımının gerekliliği veya borcu olanların altın yatırımı yaparken dikkatli olmaları gerektiğini belirten Memiş, altın alışverişlerinde mutlaka sözleşme yapılmasını veya bankadan alım yapılmasını öneriyor. Bu şekilde gereksiz anlaşmazlıkların önüne geçilebileceğini paylaşıyor.