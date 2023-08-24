İslam Memiş o yatırımı tarihe gömüyor! Birikmiş parası olana bunu önerdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, araç yatırımları konusunda ilk kez açıklamalarda bulundu. Kendisinin de arabasını satarak 1+1 ev aldığını söyleyen Memiş, bu konuda önemli bir değişim dönemine girildiğine dikkat çekti. Yeni dönemde yatırım anlayışının değişeceğini vurgulayan Memiş, artık o eski dönemin sona erdiğini belirtti. Video üzerinden yatırım amaçlı araç alımı yapanlara seslenen İslam Memiş, özellikle fiyat düşüşlerine dikkat çekti. Bu açıklamalarıyla yatırımcıların yeni dönemde dikkat etmeleri gereken detayları paylaştı. İşte detaylar...





ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ'TEN AÇIKLAMALAR

İslam Memiş, otomotiv sektöründeki fiyat düşüşünü yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışanlara seslenerek, iki farklı kavram arasındaki ayrımı önemle vurguladı. Araç alımının artık yatırım amaçlı değil, ihtiyaç temelli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Altın ve dolar piyasalarındaki tahminlerini güncellemeye devam eden Memiş, son yıllarda yatırım aracı olarak kabul edilen otomotiv sektöründe de önemli bir değişikliğin geldiğine dikkat çekti.





İslam Memiş, YouTube platformunda paylaştığı videoda, otomotiv sektöründe yaşanan enflasyonun ve kur artışının fiyatlamalarını ayırt etmenin önemine dikkat çekti. Artık yatırım amaçlı araç alım döneminin sona erdiğini ifade ederek, yatırımcıları bu konuda uyardı.

İkinci el araç piyasalarında yaşanan fiyat normalleşmesinin hızla başladığını belirten uzmanlar, Bakanlık tarafından uygulanan politikaların etkisiyle fiyat düşüşünün alım fırsatı olarak değerlendirildiğini söylüyorlar. Özellikle yıl sonuna doğru faiz ve borsa gibi faktörlerin, hem sıfır araç fiyatlarında hem de ikinci el piyasasında düşüşü tetikleyeceği öngörülüyor.

İslam Memiş'in açıklamalarıyla, yatırım dünyasında yeni bir dönemin kapandığı ve otomotiv sektöründe yatırım yapma anlayışının değiştiği vurgulanmış oldu. Bu durum, yatırımcılara farklı alanlarda değerlendirme yapma gerekliliğini hatırlatırken, otomotiv sektöründeki fiyat düşüşlerinin birçok kişi için alım fırsatına dönüşebileceği beklentisini güçlendirdi.

İslam Memiş, yatırım aracı olarak geçtiğimiz ay aracını satıp 1+1 ev aldığını açıkladı. Döviz kuru etkisiyle sıfır araç fiyatlarının normalleşmesinin farklı bir durum olduğunu, ikinci el araçların düşüş trendini sürdürmesinin de ayrı bir konu olduğunu belirtti. Memiş, bu iki güncel gelişmenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisinin aracını satıp konut almış olmasından memnuniyetini ifade etti.