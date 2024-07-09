İslam Memiş şok uyarıyı yaptı! Altın almak için beklemeyin: O tarihte füze gibi uçacak

İslam Memiş yatırımını altına yapacak olanlara altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Finansal analist İslam Memiş, ons altının bu senenin ikinci yarısındaki gelişimine ilişkin tahminlerini paylaştı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ TAVSİYELER VERDİ

Ekonomistler altın fiyatlarının ons başına 2.600 dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bu tahmini destekleyen üç ana faktör var: zayıf dolar, enflasyon kaygıları ve jeopolitik gerilimler. Ancak bu faktörlerin gerçekleşmemesi halinde altın fiyatlarının olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu. Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, son videosunda altın ve dolara dair eleştirel bir değerlendirme yapıyor. Memiş, altın fiyatlarındaki değişikliklerin yakından takip edilmesi ve yatırımcıların riskleri dikkate alması gerektiğini söylüyor. İslam Memiş, sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek konuşmasına başladı ve borsa karlarının vergilendirilmesine ilişkin başlatılan araştırmaya ilişkin yorumlarının piyasa üzerinde baskı oluşturduğunun altını çizdi. Memiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Borsa İstanbul hisse senedi fiyatı 10 bin 390 puan. 10 bin 400 puanda durdu. Borsa tarafında ise haber akışı kârın vergilendirilmesini baskılayacak. Tepki hâlâ zayıf." diyerek dolar kurunun istikrarlı olduğunu söyleyen Memiş, şunları ekledi: "Dolar endeksi de 105,45'te. Burada da sakin bir seyir var.





Doların eylül ayından itibaren ciddi değer kazanacağı beklentisi var. Öyle inanıyorlar. Her videoda belirtiyorum. Dolar bir yatırım aracı değil. Tasarruf deyince aklımıza dolar geliyor. Dolar-TL kurunun artmasından bahsetmiyorum, doların getirisinden bahsediyorum. Türk Lirası için beklenti 40-45 lira, buna göre altın ve gümüşün gramını da hesaplamanız gerekiyor." şeklinde konuştu. Memiş Cuma günü altını gösterdi ve iki olasılığa dikkat çekti. Sayın Memiş şunları söyledi: "ABD tarım dışı istihdam verileri Cuma günü açıklanacak. Ancak tarım dışı istihdam raporunun yayınlanmasının ardından iki seçenek var: ya 2.300 dolar ya da bu gün 2.360 dolar aralığında bir kırılma. Bu yüzden Cuma günü kararını verecek. Serbest piyasada altının gram fiyatı 2 bin 460 ile 2 bin 470 lira arasında değişiyor. Ölçek küçük olsa da hafif bir yükseliş eğilimi var. Şimdi makası aç. Ucuza alma imkanının olmadığını düşünüyorlar. Fiziksel altın tarafında ise makas aralığına dikkat edin."

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!