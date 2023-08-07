  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İslam Memiş'ten flaş açıklama: Altın alma zamanı geldi

İslam Memiş'ten flaş açıklama: Altın alma zamanı geldi

Yayınlanma:
İslam Memiş'ten flaş açıklama: Altın alma zamanı geldi
Finans Analisti İslam Memiş, dolar ve altın piyasalarında önemli açıklamalarda bulundu. Dolar yatırımcıları için eylül ayının kritik olduğunu belirten Memiş, yeni önlemler ve Türk lirasını destekleyen ürünlerin açıklanabileceğini vurguladı. Detaylar haberimizde...

Finans Analisti İslam Memiş, dolar ve altın piyasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'e göre, dolar yatırımcıları eylül ayına dikkat etmeli ve temkinli olmalı. Uzman, Türk lirasını destekleyen yeni bir ürünün açıklanabileceği tarih olan eylül ayında dolar tarafında önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.

ONS ALTIN İÇİN ATAK BEKLENİYOR

1

Borsa tarafında ise pozitif görünümün devam ettiğini ifade eden Memiş, zaman zaman kar satışlarının yaşanabileceğini ancak bu satış dalgalarının yatırımcılara çeşitlendirme fırsatı sunacağını vurguladı.

Altın piyasalarına gelince, Uzman ONS altında bu yıl için 2.150 - 2.350 dolar aralığında bir atak beklediğini ifade etti. Gram altın için ise yıl sonuna kadar 1.800 lira seviyesinin beklendiğini ve 1.700 lira altındaki rakamların kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Dolar ve altın piyasalarında gelebilecek dalgalanmalara karşı yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulunan Memiş, kur korumalı mevduata ve borsaya ilginin arttığını belirtti.

Özellikle dolar tarafında alınacak orta vadeli önlemlerin önemine dikkat çeken Uzman, dolar yatırımcılarının eylül ayını yakından takip etmelerini ve bu süreçte yaşanabilecek gelişmelere hazırlıklı olmalarını önerdi. Tüm yatırımcılar için piyasa koşullarını yakından izlemenin ve uzman görüşlerini dikkate almanın önemi büyük.

Ekonomi
Altın fiyatlarında deprem! Gram altında bu rakamı duyan kuyumcuya koşacak: Zirvelerin zirvesi geliyor
Altın fiyatlarında deprem! Gram altında bu rakamı duyan kuyumcuya koşacak: Zirvelerin zirvesi geliyor
PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak
PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak
Bankalarda faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat kazancı yüzleri gülücüklere boğacak
Bankalarda faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat kazancı yüzleri gülücüklere boğacak
Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun
Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun
İstasyonda tabelayı gören isyan edecek! Akaryakıta gece yarısı zammı: Aklınız hayaliniz tutulacak
İstasyonda tabelayı gören isyan edecek! Akaryakıta gece yarısı zammı: Aklınız hayaliniz tutulacak
Bakanlıktan altın fiyatlarına fren
Bakanlıktan altın fiyatlarına fren
Kamu bankaları emeklinin elinden tuttu! Acil ihtiyaçlar için kesenin ağzını açtı: 40.000 TL şipşak kredi
Kamu bankaları emeklinin elinden tuttu! Acil ihtiyaçlar için kesenin ağzını açtı: 40.000 TL şipşak kredi