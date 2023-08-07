İslam Memiş'ten flaş açıklama: Altın alma zamanı geldi

Finans Analisti İslam Memiş, dolar ve altın piyasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'e göre, dolar yatırımcıları eylül ayına dikkat etmeli ve temkinli olmalı. Uzman, Türk lirasını destekleyen yeni bir ürünün açıklanabileceği tarih olan eylül ayında dolar tarafında önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.



ONS ALTIN İÇİN ATAK BEKLENİYOR





Borsa tarafında ise pozitif görünümün devam ettiğini ifade eden Memiş, zaman zaman kar satışlarının yaşanabileceğini ancak bu satış dalgalarının yatırımcılara çeşitlendirme fırsatı sunacağını vurguladı.

Altın piyasalarına gelince, Uzman ONS altında bu yıl için 2.150 - 2.350 dolar aralığında bir atak beklediğini ifade etti. Gram altın için ise yıl sonuna kadar 1.800 lira seviyesinin beklendiğini ve 1.700 lira altındaki rakamların kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Dolar ve altın piyasalarında gelebilecek dalgalanmalara karşı yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulunan Memiş, kur korumalı mevduata ve borsaya ilginin arttığını belirtti.

Özellikle dolar tarafında alınacak orta vadeli önlemlerin önemine dikkat çeken Uzman, dolar yatırımcılarının eylül ayını yakından takip etmelerini ve bu süreçte yaşanabilecek gelişmelere hazırlıklı olmalarını önerdi. Tüm yatırımcılar için piyasa koşullarını yakından izlemenin ve uzman görüşlerini dikkate almanın önemi büyük.