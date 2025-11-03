İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bakü Ziyaretiyle Türk Sanayisi Yeni Bir Hikaye Yazacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi’nin Bakü ziyaretini değerlendirirken, bu ziyaretin yalnızca dostluk ilişkilerini pekiştirmekle kalmayıp Türkiye-Azerbaycan arasında kalıcı ekonomik bağlar kurulmasına yönelik stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Bahçıvan, her yıl meclisle birlikte bir veya iki farklı seyahat gerçekleştirdiklerini, bu yılki rotanın ortak kararla Azerbaycan'ın başkenti Bakü olduğunu söyledi. Ziyaretin temel amacının ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Dostluktan Ekonomik Bağa: Yeni Bir Hikaye

Bahçıvan, kardeşlik duygularının sürdürülebilir olması için somut ekonomik strateji ve bağların şart olduğunu vurguladı. Bahçıvan’ın ifadesiyle: "O nedenle Türk sanayisi, birikimleriyle, tecrübeleriyle, deneyimleriyle bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm derslerle kendini yeniden geliştirecek yeni bir hikaye yazacak."

Arka arkaya gelen olumlu gelişmelerin Azerbaycan için bir sıçrama yarattığını belirten Bahçıvan, Ermenistan ile imzalanan barış anlaşması ve Zengezur Koridoru ile ilgili atılan adımların bölgeyi yeni bir rotaya soktuğunu söyledi.

"Dünya, Azerbaycan'a farklı gözle bakıyor"

Bahçıvan, son 2-3 yılda Azerbaycan’ın uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak dikkat çektiğini; Avrupa futbol şampiyonası, COP29 ve bazı Formula yarışlarının burada düzenlendiğini hatırlattı. Bu hareketlenmenin bölgenin markalaşmasına ve cazibesine katkı sağladığını vurguladı.

İSO olarak burada olmalarının nedenini, dışarıdan izlemek yerine yerinde katkı sunmak ve Azeri iş insanlarına deneyimlerini aktarmak şeklinde açıklayan Bahçıvan, önümüzdeki 25-30 sene içinde bölgenin potansiyelini hesaba katan uzun vadeli stratejilerin önemine dikkat çekti.

Bakü: Sadece 10 milyonluk pazar değil, bölgesel bir merkez

Bahçıvan, Azerbaycan pazarının 10 milyonluk bir iç pazardan ibaret görülmemesi gerektiğini; bunun yerine başta Rusya olmak üzere Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Moldova ve Gürcistan ile birlikte yaklaşık 300 milyonluk bir bölgesel pazarın parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın bloklaşma eğiliminde olduğuna işaret eden Bahçıvan, coğrafi blokların kesişim noktalarında yer alan ülkelerin stratejik öneminin arttığını; bu nedenle Azerbaycan ile ilişkilerin kısa vadeli değil, uzun vadeli stratejiler çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

"Burası sadece Azerbaycan pazarı değil, giderek parlayacak yıldızı olan bir bölgenin ekonomisidir." diyen Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası adına doğru ve anlamlı bir seyahat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yatırım, ihracatın ötesinde strateji gerektiriyor

Bahçıvan, artık yalnızca "ihracat yapalım" yaklaşımının yeterli olmadığını; küresel üretim merkezlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde ihracatın yatırımlar ve yerel varlık oluşturma ile desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Bu nedenle Türk sanayicilerinin bölgeye yönelik strateji ve planlarını hızla hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Bahçıvan, Bakü ziyaretinin Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğini derinleştirmek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve Türk sanayisinin bölgeye dönük uzun vadeli stratejiler üretmesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı ziyarette konuşma yaptı.