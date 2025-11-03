İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bakü Ziyaretiyle Türk Sanayisi Yeni Bir Hikaye Yazacak

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Bakü ziyaretinin Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğini ve yatırım fırsatlarını güçlendirmek için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:30
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bakü Ziyaretiyle Türk Sanayisi Yeni Bir Hikaye Yazacak

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bakü Ziyaretiyle Türk Sanayisi Yeni Bir Hikaye Yazacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi’nin Bakü ziyaretini değerlendirirken, bu ziyaretin yalnızca dostluk ilişkilerini pekiştirmekle kalmayıp Türkiye-Azerbaycan arasında kalıcı ekonomik bağlar kurulmasına yönelik stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Bahçıvan, her yıl meclisle birlikte bir veya iki farklı seyahat gerçekleştirdiklerini, bu yılki rotanın ortak kararla Azerbaycan'ın başkenti Bakü olduğunu söyledi. Ziyaretin temel amacının ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Dostluktan Ekonomik Bağa: Yeni Bir Hikaye

Bahçıvan, kardeşlik duygularının sürdürülebilir olması için somut ekonomik strateji ve bağların şart olduğunu vurguladı. Bahçıvan’ın ifadesiyle: "O nedenle Türk sanayisi, birikimleriyle, tecrübeleriyle, deneyimleriyle bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm derslerle kendini yeniden geliştirecek yeni bir hikaye yazacak."

Arka arkaya gelen olumlu gelişmelerin Azerbaycan için bir sıçrama yarattığını belirten Bahçıvan, Ermenistan ile imzalanan barış anlaşması ve Zengezur Koridoru ile ilgili atılan adımların bölgeyi yeni bir rotaya soktuğunu söyledi.

"Dünya, Azerbaycan'a farklı gözle bakıyor"

Bahçıvan, son 2-3 yılda Azerbaycan’ın uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak dikkat çektiğini; Avrupa futbol şampiyonası, COP29 ve bazı Formula yarışlarının burada düzenlendiğini hatırlattı. Bu hareketlenmenin bölgenin markalaşmasına ve cazibesine katkı sağladığını vurguladı.

İSO olarak burada olmalarının nedenini, dışarıdan izlemek yerine yerinde katkı sunmak ve Azeri iş insanlarına deneyimlerini aktarmak şeklinde açıklayan Bahçıvan, önümüzdeki 25-30 sene içinde bölgenin potansiyelini hesaba katan uzun vadeli stratejilerin önemine dikkat çekti.

Bakü: Sadece 10 milyonluk pazar değil, bölgesel bir merkez

Bahçıvan, Azerbaycan pazarının 10 milyonluk bir iç pazardan ibaret görülmemesi gerektiğini; bunun yerine başta Rusya olmak üzere Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Moldova ve Gürcistan ile birlikte yaklaşık 300 milyonluk bir bölgesel pazarın parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın bloklaşma eğiliminde olduğuna işaret eden Bahçıvan, coğrafi blokların kesişim noktalarında yer alan ülkelerin stratejik öneminin arttığını; bu nedenle Azerbaycan ile ilişkilerin kısa vadeli değil, uzun vadeli stratejiler çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

"Burası sadece Azerbaycan pazarı değil, giderek parlayacak yıldızı olan bir bölgenin ekonomisidir." diyen Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası adına doğru ve anlamlı bir seyahat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yatırım, ihracatın ötesinde strateji gerektiriyor

Bahçıvan, artık yalnızca "ihracat yapalım" yaklaşımının yeterli olmadığını; küresel üretim merkezlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde ihracatın yatırımlar ve yerel varlık oluşturma ile desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Bu nedenle Türk sanayicilerinin bölgeye yönelik strateji ve planlarını hızla hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Bahçıvan, Bakü ziyaretinin Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğini derinleştirmek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve Türk sanayisinin bölgeye dönük uzun vadeli stratejiler üretmesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin, Türkiye ve...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı ziyarette konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi, Dolar 41,2840 Avro 48,4000
2
Batı Akdeniz İhracatı 6 Ayda 1 Milyar 381 Milyon Doları Aştı
3
BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin Teknoloji İhracatını Artıracak
4
Türk Hematoloji Derneği ve Novo Nordisk'ten Hemofili Hastaları İçin Önemli Rapor
5
Türkiye-Şili İş Forumu'nda Yeni Ticaret Anlaşmaları Vurgusu
6
Alman Ekonomi Bakanı Habeck'ten AB'ye Trump'a Karşı Birlikte Hareket Çağrısı
7
Almanya'da İşsizlik Artıyor: Ekonomik Durgunluk Etkili Oluyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor