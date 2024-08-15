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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan Enflasyon Muhasebesi Üzerine Değerlendirme

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyon muhasebesinin sanayiciye getireceği yükleri ve olumsuz etkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:39
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan Enflasyon Muhasebesi Üzerine Değerlendirme

İSO Başkanı Bahçıvan'dan Enflasyon Muhasebesine Eleştiri

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyon muhasebesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçıvan, enflasyon muhasebesinin, reel sektörün karşı karşıya kaldığı zorlu koşulları dikkate almadığını belirtti.

Enflasyon Muhasebesinin Etkileri

Yazılı açıklamasında Bahçıvan, "Ağustos ayında yayınlanan bir kararla uygulamaya konulması istenen enflasyon muhasebesinin, reel sektör ve sanayiciler için haksız bir vergi oluşturacağı net bir şekilde görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin Mücadelesi

Bahçıvan, hükümetin uygulamakta olduğu Orta Vadeli Programın başarıyla ilerlediği dönemlerde sanayicilerin finansal kısıtlarla, artan maliyetlerle, zorlu rekabet koşullarıyla ve istihdam alanındaki baskılarla mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu programın yükünü en çok çekenler yine sanayicilerdir." dedi.

Yatırımlar ve Vergi Prensipleri

Erdal Bahçıvan, "Ülkemizin geleceğine güvenen yatırımların kazanca ulaşmadan bir varlık değerlendirmesi vergisi ile karşı karşıya kalmasının, vergi prensipleri ile örtüşmediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mali Durumun Sıkışıklığı

Yaz aylarının bu zamanında mali müşavirlerin ve muhasebe kadrolarının sağlıklı değerlendirmeler yapmasının mümkün gözükmediğini söyleyen Bahçıvan, "Böyle bir uygulamanın Maliye Bakanlığı'nın hedeflerine ulaşmasına dair şüphelerimiz var." dedi.

Akılcı Çözümler Bekliyoruz

Son olarak, enflasyon muhasebesinin tüm yönlerinin tekrar ele alınarak sanayicileri rahatlatacak bir karar alınmasını beklediklerini belirtti.

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