İSO Meclisi HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ'ı Ziyaret Etti — Savunma Sanayisinde İşbirliği Vurgusu

İSO Meclisi HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ'ı ziyaret etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Ankara temasları kapsamında HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞa ziyaret gerçekleştirdi. İSO'dan yapılan açıklamaya göre heyet, bu kuruluşların güvenlik, havacılık ve yazılım teknolojilerindeki çalışmalarını yerinde inceleyerek savunma sanayisi işbirliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

Ziyaretin amacı ve heyet

İSO heyetinde; İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, Yönetim Kurulu üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı, Murat Çökmez, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz ile çok sayıda İSO Meclisi üyesi yer aldı. Ziyaretlere, 58. ve 59. Hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olan, TOBB Başkanlığı ve uzun yıllar İSO Meclis üyeliği yapan Ali Coşkun da eşlik etti.

Heyetin Ankara temasları Anıtkabir ziyareti ile başladı; heyet ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'yi de ziyaret etti.

Bahçıvan: Savunma sanayisi stratejik önemde

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede, dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin büyük bölümünün yakın ve komşu coğrafyalarda yer almasının ve Türkiye'nin jeostratejik konumunun güvenlik ve savunma konularını öne çıkardığını belirtti. Bahçıvan, etkin ve güçlü silahlı kuvvetlerin ülke için elzem olduğuna dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerin yön verdiği ve katkı sağladığı en kritik sektörlerden biri olan savunma sanayisi, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların öncülüğünde daha yenilikçi, daha dijital ve daha güçlü bir yapıya kavuştu. Bu başarılar, ülkemizin sadece savunma kabiliyetini değil, aynı zamanda teknoloji geliştirme ve ihraç etme kapasitesini de artırmaktadır. Savunma sanayi yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik kapasitesinin, ekonomik bağımsızlığının ve küresel saygınlığının da en önemli göstergesi. Kendi savunma teknolojilerini geliştiremeyen ülkeler, stratejik kararlarında tam anlamıyla özgür olamazlar. Savunma sanayiine yapılan yatırımlar, aynı zamanda yerli sanayinin gelişimine, teknoloji transferine, inovasyona ve nitelikli iş gücünün yetişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün Türk savunma sanayi, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, üniversiteleri, araştırma kurumları, geliştirdiği yerli ve milli teknolojik ürünleri ve artan ihracatıyla ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri haline geldi."

İSO'nun yüksek teknolojiye geçiş vurgusu

Bahçıvan, İSO olarak Türk sanayisinin yüksek teknolojiye geçişini desteklediklerini ve savunma sanayisinde oluşan güçlü ekosistemin ülkenin diğer üretim alanlarına katkı sağlamasını önemsediklerini belirtti. Bahçıvan ayrıca şunları söyledi:

"Bu doğrultuda, savunma sanayimizin ana aktörlerini güçlü tedarikçilerle buluşturarak yerlilik oranımızı artırmak amacıyla 2017'den bu yana SAHA İstanbul işbirliğiyle Savunma Sanayi Buluşmaları'nı düzenliyoruz. Savunma sanayisindeki ana aktörleri alt yüklenicilerle ve yeni tedarikçilerle bir araya getirerek işbirliklerini artırmayı amaçladığımız ve bugüne dek 7 binden fazla firmamızın katıldığı etkinliğimizin bu yıl aralık ayında yedincisini düzenliyoruz. İnanıyoruz ki HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ'ın da yer aldığı güçlü ekosisteme sanayicilerimizin entegre olması hem üretim kabiliyetlerimizi hem de ihracat gücümüzü artıracak. Hiç kuşkusuz savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranı diğer sektörlere göre çok daha büyük önem taşıyor. Bu alanda yerlilik oranının 2024 yılı itibarıyla yüzde 80'nin üzerine çıkmış olması son derece sevindirici ve gurur verici."

Teknoloji odaklı dönüşüm: HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ

Bahçıvan, savunma sanayisinin dijital teknolojiler, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik kullanımıyla yeni bir ekosisteme dönüştüğünü vurguladı:

"Bu dönüşüm sürecinde HAVELSAN, ülkemizin hem askeri hem de sivil teknolojik kapasitesini güçlendiren en önemli kurumlarımızdan biri oldu. HAVELSAN'ın Türkiye’nin dijital savunma mimarisinin inşasında oynadığı rol, yalnızca bugünün değil, geleceğin de güvenliğini tesis etmektedir. HAVELSAN'ın mühendislik gücü, AR-GE'ye verdiği önem ve üniversite-sanayi işbirliğini esas alan yaklaşımı, Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesi açısından da örnek teşkil etmektedir."

Bahçıvan ASELSAN için ise elektronik, radar, haberleşme ve silah sistemleri gibi alanlardaki yenilikçi çözümlerine dikkat çekerek, ASELSAN'ın "denizlerin altından uzaya" kadar geniş bir yelpazede TSK ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşıladığını ifade etti. TUSAŞ'ın ise KAAN, HÜRJET, Gökbey, ANKA, Aksungur ve ANKA-III gibi ürünleriyle savunma ve havacılıkta küresel rekabette güçlü bir konumda olduğu vurgulandı.

İSO'nun paydaşlığı ve sektör temsilcilerinin görüşleri

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, savunma sanayisini; mühendisleri, teknisyenleri ve tüm çalışanlarıyla büyük bir aile olarak tanımladı ve ASELSAN, HAVELSAN ile TUSAŞ'ın ülkenin teknoloji ve özgüveninin simgesi olduğunu belirtti. Yılmaz, ASELSAN'ın 50. kuruluş yılına dikkat çekerek kurumun 300'den fazla ürünle dünyaya meydan okuduğunu kaydetti.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise İSO 500 sıralamasında 2024'te 70 basamaktan fazla yükselme kaydettiklerini, listede 160-170'lerde konumlandıklarını, 2 bin 700'ü aşkın nitelikli çalışan ve yaklaşık 1000 firmanın dahil olduğu güçlü ekosistemle TSK'nın birçok teknolojik ihtiyacını milli çözümlerle karşıladıklarını anlattı. Nacar, İSO'nun HAVELSAN'ın sivil kurumlara yönelik dijital dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaşmasında değerli bir ortak olduğunu belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ASELSAN'ın Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri olduğunu, en iyi insanları bulmak, en iyi yöneticilerle çalışmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kriterlerde örnek bir kurum olduklarını vurguladı.

İSO Meclisi'nin bu ziyaretleri, savunma sanayisindeki yerli üretim, tedarik zinciri entegrasyonu ve yüksek teknolojiye geçiş hedeflerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

