İSO Meclisi Kasım Toplantısında Ekonomik Sıkıntılar Tartışıldı

İSO Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kasım ayı olağan toplantısında Türkiye ekonomisinin karşılaştığı zorluklara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bahçıvan, toplumun düşük enflasyona duyduğu güveni yeniden kazanmanın oldukça zorlu olduğunu vurguladı.

Ekonomik Zorluklar ve Rasyonel Yol Haritası

Bahçıvan, ekonomide yaşanılan sıkıntıların rasyonel bir yol haritasıyla aşılabileceğini belirterek, “Bugün ekonomide yaşanılan sıkıntıların, rasyonel bir yol haritasıyla aşılması noktasında çok ciddi ve değerli bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Avrupa Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda, Avrupa ve küresel ekonomik dengelere de değinen Bahçıvan, Avrupa'nın artan resesyon baskıları ve geri çekilen enflasyon sebebiyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gittiğini hatırlattı. Bahçıvan, gelecek aylarda da bu eğilimin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Enflasyon ve Güven Sorunu

Bahçıvan, “Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin halen istenen düzeyde olmadığını” belirterek, toplumun düşük enflasyona olan güveninin yeniden kazanılmasının mücadelesinin zorluğuna dikkat çekti.

Üretim ve Yatırım İhtiyacı

Bahçıvan, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasının yolunun eğitimden altyapıya kadar pek çok unsuru kapsadığını belirterek, “Ülkemizin koşullara rağmen üretimden ve yatırımdan vazgeçme lüksü yok,” dedi. Ayrıca, sanayicilere yönelik Merkez Bankası taleplerinin de önemine değindi.

Kredi Düzenlemeleri Üzerine Öneriler

Bahçıvan, reeskont kredilerinin doğrudan Eximbank üzerinden kullandırılması gerektiğini söyleyerek, bu kredilerde teminat mektubu şartının kaldırılmasını talep etti. Ayrıca, kredilere uygulanan faiz oranlarının düşürülmesi ve döviz bazlı reeskont kredilerinin tekrar devreye alınmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Döviz Bozdurma Zorunluluğu ve Kredi Kısıtlamaları

Bahçıvan, ihracatçılara uygulanan döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılması veya azaltılması gerektiğini belirterek, kredi kullanımını kısıtlayıcı uygulamaların da sonlandırılması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştı.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen kasım ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen kasım ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.