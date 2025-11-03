İSO Meclisi'nin Bakü Ziyareti: 190 İkili İş Görüşmesi ve Yeni Yatırım Fırsatları

İSO Meclisi'nin Bakü ziyareti ekonomi ve yatırım gündemini hareketlendirdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ve sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinde yoğun tempolu görüşmeler yaptı. Heyet, enerji, sanayi yatırımları ve ticari iş birlikleri odaklı temaslarda bulundu.

Ziyaret kadrosu ve ilk toplantılar

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz başkanlığındaki heyette; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez, Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ve Yüksel Özyurt ile Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz yer aldı.

Heyetin ilk gününde İSO Meclis Üyesi Abdurrahman Uzun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Bahtiyar Aliyev ve Azerbaycan Milli Sahipkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev katıldı.

İkili iş görüşmeleri: Sayılar ve katılım

İSO, Azerbaycan Ticaret Temsilciliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Teşkilatları Milli Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen ikili iş görüşmelerine 107 Azerbaycanlı firma katıldı. Türk ve Azerbaycanlı sanayiciler arasında olası yatırım ve ticaret alanları konuşuldu; toplam 74 sanayi firması ile 190 ikili görüşme gerçekleştirildi.

Resmi ziyaretler ve saha incelemeleri

Heyet, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'a nezaket ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti. Ayrıca Zafer Parkı Bakü Anıtı ziyaretinin ardından Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile görüşme gerçekleştirildi.

İSO heyeti, sanayi altyapısını yerinde görmek amacıyla Sumgait Sanayi Parkı'nı ziyaret etti; altyapı, yatırım destek mekanizmaları ve potansiyel sektörler ele alındı. Heyet ayrıca Kartaş Kimya ve Baykar üretim tesisleri, Veyseloğlu Şirketler Grubu, Nobel Müze Evi, Karabağ Ganimetler Müzesi, Haydar Aliyev Sanat ve Tarih Müzesi, Araba Müzesi ve İçeri Şehir (Eski Şehir) bölgesini ziyaret etti.

Bahçıvan: "Tek millet, iki devlet" anlayışı somut fırsatlar yaratıyor

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi bağları ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerini vurguladı. Bahçıvan, "Tek millet, iki devlet anlayışıyla iki kardeş devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket etmesi, hayırlı ve güzel başarılar, sonuçlar ortaya çıkarmaya başlayacaktır." dedi.

Bahçıvan ayrıca "Tek millet, iki devlet demek hiç kolay değil" sözleriyle bu yakınlığın önemine dikkat çekti ve Karabağ Savaşı sonrası dönemde Azerbaycan'ın geleceğe dönük umutlarının şekillendiğini belirtti. Üç günlük temaslar süresince heyet üyelerinin kendi sektörlerinde yeni dostluklar kurduğunu, ticari ilişkileri yatırıma dönüştürme yollarının konuşulduğunu ifade etti.

Gelecek beklentileri ve işbirliği perspektifi

Bahçıvan, Azerbaycan'ı yalnızca kendi pazarı olarak değil, çevresindeki yaklaşık 300 milyonluk nüfusu içinde barındıran daha büyük bir ortak pazar olarak görmek gerektiğini vurguladı. İSO'nun görevinin "nitelikli sermaye ve nitelikli Türk iş gücünü getirmek" ve burada kalıcı değerler oluşturmak olduğunu belirtti.

Bahçıvan, ayrıca Azerbaycan'ın İstanbul'da doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Yatırım Ofisi bulunduğunu hatırlatarak, işbirliği fırsatlarının bu kurum aracılığıyla daha sistemli geliştirileceğini kaydetti ve "Bu coğrafya, önümüzdeki 10-20 yılın en stratejik bölgesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomasi ve iş dünyasının ortak görüşü

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın Türkiye için "ikinci vatan" olduğunu belirtti ve tarihsel bağlara atıfta bulundu. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise "iki devlet tek millet" anlayışının ekonomik ilişkilerde somut karşılık bulacağına inandıklarını, İSO Meclisi olarak üyelerin Azerbaycan'ın dinamik ekonomisinde daha fazla yer almasını stratejik hedef olarak gördüklerini söyledi.

Sonuç

İSO Meclisi'nin Bakü ziyareti, resmi makamlarla kurulan temaslar, saha incelemeleri ve 190 ikili iş görüşmesi ile iki ülke arasında yatırım ve sanayi işbirliğini derinleştirme yönünde somut adımlar ve yeni fırsatların keşfedildiği bir süreç oldu. Heyet üyeleri, ziyaret boyunca teknoloji transferi, üretim kapasitesi ve ortak yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

