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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustosta 51,3 Seviyesinde

Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye imalat sektörünün ihracat endeksi 51,3 olarak belirlendi, Almanya'da daralma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:45
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustosta 51,3 Seviyesinde

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos 2024 Sonuçları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ağustos 2024'te 51,3 olarak ölçüldü. Bu endeks, Türkiye’nin ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyet koşullarını değerlendiriyor.

Endeks Değerleri ve İhracat İklimi

Endeksin 50’nin üzerinde olması, ihracat ikliminde bir iyileşmeye işaret ederken, 50'nin altında değerler ise bozulmaya işaret etmektedir. Ağustosta 51,3 olarak açıklanan endeks, önceki ay olan 50,8 değerine göre bir artış gösterdi ve üçüncü çeyrek ortası itibarıyla ihracat ikliminde belirgin bir güçlenmeyi ortaya koydu.

Pazar Durumları

Ağustos ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarının çoğunda ekonomik aktivite artış eğilimi gözlemlendi. Almanya, bu dönemde üst üste üçüncü ay daralma yaşayarak dikkat çekti. ABD, talepteki iyileşmenin önemli bir kaynağı olmaya devam ederken, üretim güçlü bir şekilde arttı. Birleşik Krallık'ta ise ekonomik aktivite son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya ve Fransa'nın Durumu

Fransa ve İtalya, Türk imalat sanayi ihracat pazarının toplamda yaklaşık %9'unu oluşturuyor. Bu ülkelerde üretim artış göstermeye başladı; özellikle Fransa'da üretim, son 15 aydır ilk kez artış gösterdi ve bu artış Mart 2023 itibarıyla en yüksek hızda gerçekleşti.

Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

Orta ve Doğu Avrupa'da, Romanya, Polonya, Çekya ve Avusturya’da imalat sanayisinde daralma yaşanırken, Rusya ikinci ay üst üste ılımlı bir artış kaydetti. Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da hızlı bir petrol dışı ekonomik aktivite gözlemlendi.

Andrew Harker'ın Değerlendirmeleri

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeleri yaptı: "Ağustos ayı, Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarları açısından genel olarak pozitif geçti. Ancak Almanya’nın daralma bölgesinde kalması, bölgedeki zayıflığın devam etmesine neden oldu. İhracatçı firmalar, ABD ve Birleşik Krallık gibi büyük pazarların güçlenen büyüme eğiliminin yanı sıra Fransa ve İtalya'da yaşanan olumlu gelişmeleri de yakından takip edecektir."

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