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İSO Türkiye İmalat PMI Ocakta 48'e Düştü: Yeni Siparişler Tüm Sektörlerde Azaldı

İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 48 seviyesine gerileyerek üst üste 10. ayda da eşik değerin altında kaldı. Yeni siparişler tüm sektörlerde azaldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:41
İSO Türkiye İmalat PMI Ocakta 48'e Düştü: Yeni Siparişler Tüm Sektörlerde Azaldı

İSO Türkiye İmalat PMI Ocak Ayında Düşüş Gösterdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocak ayında 48 seviyesine gerileyerek, eşik değer olan 50'nin altında kalmaya devam etti.

10. Ayda Eşik Değerin Altında

Manşet PMI, aralıkta 49,1 iken ocakta 48 düzeyine düşerek üst üste 10'uncu ayda da eşik değerin altında kalmış oldu. Faaliyet koşullarındaki bozulma, hafif olmakla birlikte son üç ayın en belirgin düzeyinde gerçekleşti.

Üretimde Yavaşlama ve Talepte Durgunluk

İmalat sanayisinde üretim, 2024'ün son ayında durma noktasına gelmesinin ardından ocakta yeniden hız kazanmışken, talep koşulları üzerindeki baskı devam etti. Yeni siparişlerin yanı sıra yeni ihracat siparişleri de önceki aya göre yavaşladı.

Ocakta imalatçılar, aylık bazda üst üste ikinci kez istihdam azalttı; ancak bu düşüş oldukça sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Girdi Maliyetleri Enflasyonu Düşük Seviyelerde Kaldı

Satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama, girdi stoklarında azalmayı beraberinde getirdi. Girdi talebindeki zayıflık, tedarik zincirleri üzerindeki baskının hafiflemesine neden oldu. Teslimat süresi artışı son 4 ayın en düşük oranında gerçekleşti.

Girdi maliyetleri enflasyonu, bir önceki aya göre ivme kazanmasına rağmen tarihsel ortalamasının altında kaldı. Nihai ürün fiyatları enflasyonu ise ocakta hızlanarak son dört ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Tüm Sektörlerde Yeni Siparişlerin Azalması

İSO Türkiye Sektörel PMI Ocak 2025 raporuna göre, ocakta yeni siparişler anket kapsamında izlenen 10 sektörün tamamında azaldı. Gıda ürünleri hariç tüm sektörlerde üretim düşerken, yalnızca gıda ürünleri ve makine ile metal ürünleri yeni istihdam yaratmaya devam etti.

Ayrıca, girdi maliyetleri enflasyonu aralık ayına göre arttı; ancak tek istisna kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler oldu. En hızlı girdi fiyat artışı ise kara ve deniz taşıtlarında gözlemlendi.

Firmalar Gelecek İçin Beklentilerini Koruyor

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sanayisi üretimindeki düşüşün ocakta yeniden hızlandığını belirterek, talep koşullarındaki kırılganlığın sürdüğüne dikkat çekti. Harker, firmaların önümüzdeki aylarda talep koşullarının yeniden toparlanacağına dair beklentilerini koruduklarına vurgu yaptı.

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