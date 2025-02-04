İspanya Hükümeti Haftalık Çalışma Süresini 40'tan 37,5 Saate İndiriyor

İspanya'da Tarihi Çalışma Saati İndirimi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, haftalık çalışma süresini 40'tan 37,5 saate indirme kararı aldı. Bu karar, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz tarafından duyuruldu ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak Meclis'e gönderildi.

Çalışma Saatlerinin Düşürülmesi

Diaz, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesinin ülkenin modernleşmesine katkı sağlayacağını belirterek, işçi sendikaları ile yapılan anlaşmanın ardından gelen bu değişikliğin İspanyol toplumunun yaşam kalitesini iyileştireceğini ve emekçilere umut vereceğini savundu. Bu yeni düzenleme, tarihte ilk kez haftalık çalışma saatlerinde bir indirim anlamına geliyor.

Sosyal Diyalog ve Üretkenlik

Diaz, 11 aylık müzakerelerin ardından gelen bu kararın sosyal diyaloğun bir meyvesi olduğunu ifade etti. Haftalık çalışma saatinin düşürülmesiyle birlikte çalışmanın kontrol altına alınarak iyileştirileceğini ve üretkenliğin artacağını söyledi.

Kontroller ve Ceza Uygulamaları

Çalışma saatlerinin dışında fazladan çalışmanın önlenmesi için kontrollerin artırılacağını dile getiren Diaz, "Çalışmak için yaşamıyoruz, yaşamak için çalışıyoruz" sözleriyle yeni değişimin amacını özetledi. Bu değişiklik, daha iyi bir yaşam sürme, daha az çalışma ve daha fazla üretkenlik ile ilgili. Hükümet, haftalık çalışma saatlerine uymayan şirketlere işçi başına 10 bin avroya kadar para cezası kesmeyi planlıyor.

Yıl Sonunda Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Taslak kararın Meclis'te onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süreç, azınlık koalisyon hükümetinin dış destek aldığı siyasi partilerle yürütülecek müzakerelere bağlı olarak yıl sonuna kadar uzayabilir.

Uluslararası Karşılaştırmalar

Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerdeki haftalık çalışma saatlerine bakıldığında, Almanya'da 34, Fransa ve İtalya'da ise 36 saat olduğu görülüyor. İspanya'nın bu adımı, sosyoekonomik dinamikleri değiştirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.