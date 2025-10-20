Isparta'da Kuraklık ve Dolu Hasarı: Döküntü Elmalar Meyve Suyu İçin Toplanıyor

Isparta'da yağış azlığı ve dolu hasarı yüzünden sofralık olmayan elmalar alım merkezlerine götürülüp meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Fiyat 10-15 lira/kg.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:18
Isparta, Türkiye'nin elma üretiminde ilk sırada yer alırken bu yıl yağışların az olması ve dolu hasarı nedeniyle sofralık kalitede yetişmeyen elmalar alım merkezlerinde toplanıyor ve meyve suyu üretimi yapan fabrikalara sevk ediliyor.

Artan ıskarta oranı ve üretici kayıtları

Ülke genelinde yaşanan kuraklık tarımı olumsuz etkiliyor. Yağışların yetersiz olması nedeniyle yeterli büyüklüğe ve kaliteye ulaşamayan, halk arasında ıskarta olarak adlandırılan elma oranı yükseldi. Üreticiler bahçelerinden topladıkları ve sofralık satışa uygun olmayan elmaları alım merkezlerine getiriyor; bu elmalar kilogram başına 10-15 lira arasında alınıyor ve meyve suyu üretimine yönlendiriliyor.

Toplama merkezleri ve değerlendirme

Isparta'nın Aksu ilçesindeki döküntü elma toplama merkezi sorumlusu Mehmet Gökdayı, AA muhabirine bu yıl kuraklıktan dolayı döküntü elma rekoltesinde artış yaşandığını belirtti. Yaklaşık 10 yıldır meyve suyu yapılması için elma topladığını söyleyen Gökdayı, İlçemizde döküntü elma rekoltemiz her yıl yaklaşık 10 bin ton civarındayken bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma sayımız arttı. Bu nedenle meyve suyu yapımı için topladığımız elmalarda artış var.

Gökdayı, elmaların hijyenik şekilde toplanıp fabrikalara sevk edildiğini, elmalardan meyve suyu konsantreleri üretildiğini ve üretilen konsantre meyve sularının iç pazarda kullanıldığını ve ihracata gönderildiğini ifade etti.

Türkiye'nin elma üretiminde ilk sırasında yer alan Isparta'da, yağışların az olması sebebiyle büyümeyen ve dolu hasarına maruz kalan elmalar alım merkezlerinde toplanarak meyve suyu üreten fabrikalara taşınıyor.

