Isparta'dan 9 Ayda 367 Milyon Dolar İhracat

ITSO Başkanı Metin Çelik: Isparta'dan 9 ayda 367 milyon dolar ihracat yapıldı; ABD başta olmak üzere Almanya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 18:59
Metin Çelik, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası (ITSO) Başkanı, ITSO'da yaptığı basın açıklamasında kentin 9 ayda 367 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çelik, bu yıl zirai dondan kiraz, elma, kayısı ve gül gibi Isparta'nın öne çıkan tarım ürünlerinin zarar gördüğünü belirterek, bu durumun ihracat rakamlarına yansıdığını ifade etti.

Çelik, "Ağustos itibarıyla ihracatta toparlanma sürecine girdik ve sektörler bazında güçlü bir ivme yakaladık. Madencilik ürünlerinde 58 milyon dolar, yaş meyve ve sebzede 51 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 50 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 42 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 40 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 28 milyon dolar, halı sektöründe ise 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sektör ve Pazar Dağılımı

Çelik, en fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını; diğer önemli pazarların ise sırasıyla Almanya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık olduğunu vurguladı.

ITSO'nun Çalışmaları

Oda olarak firmaların pazar paylarını artırmaları ve yeni ihracat rotaları çizmeleri için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Çelik, son üç yılda 12 ülkeye iş gezisi düzenlediklerini ve üyelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 60'tan fazla eğitim semineri verdiklerini ekledi.

