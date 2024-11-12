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Isparta, Türkiye'nin Elma İhtiyacının Yüzde 20'sini Karşılıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'nın elma üretiminde önemli bir konumda olduğunu belirterek, şehirdeki tarım ve turizm potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 23:36
Isparta, Türkiye'nin Elma İhtiyacının Yüzde 20'sini Karşılıyor

Hisarcıklıoğlu'ndan Isparta Açıklamaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta'nın elma üretimindeki payını vurguladı. Isparta'nın ortalama 1 milyon ton elma ürettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta karşılıyor" dedi.

Elma ve Gül Yağı Üretiminde Önemli Bir Merkez

Hisarcıklıoğlu, Isparta'nın sanayi, tarım, eğitim, hayvancılık ve turizm alanlarındaki potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye'nin gül yağ üretiminin yüzde 65'ini yine Isparta'nın karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü ve lavanta bahçeleri ile Davraz Kayak Merkezi gibi doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Turizmde Yüksek Potansiyel

Yılda 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Isparta'nın turizm açısından da önemli bir destinasyon olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Tarihten bu yana Isparta'nın bir ticaret merkezi olduğunu" vurguladı.

Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Hisarcıklıoğlu, ekonomik meseleler hakkında da açıklamalarda bulundu. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan para ve kredi politikalarının iç piyasayı daraltarak büyüme hızını düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, küresel yavaşlama ve Türk lirasındaki değer kaybının ihracatçıları zor durumda bıraktığını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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