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İstanbul, Ankara, İzmir'de evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut müjdesi verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi aracılığıyla İstanbul ve Ankara'da toplam 1060 yeni konut inşa edecek. Projelerin ihale süreçleri Ağustos ve Eylül aylarında başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 21:33
İstanbul, Ankara, İzmir'de evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut müjdesi verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da Küçükçekmece ve Bağcılar, Ankara'da ise Gölbaşı ilçelerinde yeni konut projelerine başlıyor. Bu kapsamda toplam 1.060 konut inşa edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da Küçükçekmece'de 150, Bağcılar'da 365 olmak üzere toplam 515 konutluk kentsel dönüşüm projelerine başlıyor. Ankara'da ise Gölbaşı'nda 545 konut ve 18 dükkanlı bir ticaret merkezi inşa edilecek. Projelerin ihaleleri sırasıyla 12 Ağustos ve 9 Eylül, 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ankara projesinin inşaatı, yer tesliminden itibaren 550 günde tamamlanacak.

TOKİ Konut

TOKİ Konut Projeleri İhale Takvimi

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi: 150 konutluk kentsel dönüşüm projesi için ihale 12 Ağustos 2024, saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi: 365 konut ve 30 dükkanın inşa edileceği kentsel dönüşüm projesinin ihalesi 9 Eylül 2024, saat 14.30'da yapılacak.

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesi: 545 konut ve 18 dükkanlı bir ticaret merkezinin yer alacağı proje için ihale 5 Ağustos 2024, saat 14.00'da düzenlenecek.

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