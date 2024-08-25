İstanbul Boğazı, Makine Arızası Nedeniyle Gemilere Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nda bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle deniz trafiği çift yönlü olarak geçici bir süreliğine kapatıldı.

Olayın Detayları

Yetkililer, arıza yapan geminin isminin "Sredina" olduğunu açıkladı. Bakanlık, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, gemi trafiğinin güvenli bir şekilde yeniden başlaması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Gemi Trafiğindeki Etkiler

Arızanın etkilediği bölgeden geçen gemilerin yönlendirilmesi için alternatif güzergahlar belirlenirken, durumun en kısa sürede normalleşmesi hedeflenmektedir.