İstanbul Borsa'sı Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Borsa'sındaki Gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 düşüşle 9.966,57 puan seviyesinden işlem görerek başladı. Önceki kapanışa göre 15,72 puan ve yüzde 0,16 azalış yaşandı.

Sektör Performansları

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla artış gösteren ise yüzde 0,31 ile tekstil olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Dün gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 azalarak 9.982,28 puan ile tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi, yatırımcıların temkinli davranması sonucunda negatif bir seyir izleniyor.

Bugünkü Veri Gündemi

Analistler, Türkiye'de veri gündeminin sakin geçtiğini belirtirken, yurt dışında ABD'de yapılacak olan Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ettiler. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladılar.