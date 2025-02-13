İstanbul'da 11. Kadın Direktörler Konferansı Düzenlendi

İstanbul'da 11. Kadın Direktörler Konferansı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, İstanbul'da düzenlenen 11. Kadın Direktörler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Kadınların önünde ciddi engeller var ve bunlar büyük ölçüde sosyal politikalarla..." diyerek mevcut durumu değerlendirdi.

Finansın Gücüyle Dönüşüm Temasıyla Toplandılar

Yüzde 30 Kulübü tarafından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans, "Finansın Gücüyle Dönüşüm: Yönetim Kurullarında Kadın Temsilinin Artırılması" temasıyla gerçekleştirildi. Konferansta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, akademi ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Panelde Kadınların Şirket Yönetimindeki Rolü Ele Alındı

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hukuk İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Zeynep Cantimur Kavaklı, İş Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Nuray Aksoy, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Oral da yer aldı.

Ödül Töreni İle Kadınları Destekleyen Şirketler Ödüllendirildi

Konferans kapsamında, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Ödül Töreni düzenlendi. Bu törende, yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketler ödüllendirildi. "2024 yılında Pariteye Ulaşan Şirketler" kategorisinde Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret AŞ, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ödül aldı. Diğer kategorilerde ise Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ ödüllendirildi.

Kadın Temsili Oranı Yükselişte

Konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun 2013 yılından beri yayımladığı "Türkiye'de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu"nun 11'incisi de paylaşıldı. Rapor, 2024'te Borsa İstanbul'a (BIST) kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranının %17.9'dan %18.7'ye yükseldiğini ortaya koydu.

Yüzde 30 Kulübü'nin Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

Melsa Ararat, konuşmasında, Türkiye'de yönetim kurullarında kadın oranının en az %30'a ulaşmasını ve tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurullarının kalmamasını hedeflediklerini vurguladı. EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Falcetti ise Türkiye'nin EBRD'nin "Kadın İşletmelerine Destek Finansman Çerçevesi"ni uygulayan ilk ülke olduğunun altını çizdi.

Falcetti, "Bu program, büyük başarı elde etti. Ancak Türkiye'de yönetim kurullarındaki kadın oranı sadece %19. Bu, OECD ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça geride olduğunu gösteriyor," dedi.