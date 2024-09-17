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İstanbul'da AECSD & AMEDA Zirvesi 2024 Düzenlenecek

2024 yılında İstanbul'da AECSD ve AMEDA zirvesi gerçekleşecek, 44 ülke temsilcisi katılacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:39
İstanbul'da AECSD & AMEDA Zirvesi 2024 Düzenlenecek

AECSD & AMEDA Zirvesi 2024 İstanbul'da Yapılacak

Zirveye dair açıklamalarda bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, etkinliğin 2024 yılında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

44 Ülkeden Temsilci Katılacak

Dr. Ekrem Arıkan, toplantıya 44 ülkeden temsilcilerin katılacağını belirterek bu organizasyonun önemli bir platform oluşturacağını vurguladı. Zirve kapsamında, yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamının bir araya getirileceği ifade edildi.

Bu etkinlik, Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) ile Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) iş birliği ile gerçekleşecektir. Zirvenin yatırım fırsatları ve uluslararası iş birliği açısından önemli olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024"...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024", MKK'nin ev sahipliğinde 2-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan (sağ 2), zirvenin tanıtım toplantısında, etkinliğin içeriğine, hedeflerine ve MKK'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024"...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024", MKK'nin ev sahipliğinde 2-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan (sağ 2), zirvenin tanıtım toplantısında, etkinliğin içeriğine, hedeflerine ve MKK'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024"...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024", MKK'nin ev sahipliğinde 2-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan (sağ 2), zirvenin tanıtım toplantısında, etkinliğin içeriğine, hedeflerine ve MKK'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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