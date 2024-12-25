İstanbul'da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde TEKMER Kuruluyor

İstanbul'da Girişimciliğin Yeni Adı: TEKMER

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, girişimcilere daha fazla destek sunmak amacıyla Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bünyesinde yeni bir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuracaklarını duyurdu. BTM'de gerçekleşen yılın ikinci Sahne XL buluşmasında Avdagiç, amaçlarının yenilikçi projelere güçlü bir altyapı sağlamak olduğunu belirtti.

Etkinlikte Girişimcilerin Büyüme Fırsatları

Etkinlik kapsamında 39 girişim stant açarak, 18 girişim ise projelerini sahnelemişti. Avdagiç, bu yıl toplam 1158 girişime 1486 girişimciye ücretsiz hizmet sunduklarını vurgulayarak, 17 girişimin yatırım aldığını ve yatırım alan BTM girişimlerinin sayısının 132'ye yükseldiğini aktardı.

Global Arenada Ses Getiren Projeler

Girişimlerinin ticarileşen 19 projesinin hem yerel hem de uluslararası ölçekte etkili olduğunu ifade eden Avdagiç, “Doğru yolda olduğumuzu, girişimcilerimizi doğru yönlendirdiğimizi gösteren güçlü veriler bunlar,” dedi.

TEKMER ile Hızlanacak Girişimcilik Süreci

Gelecek yıl için TEKMER'in, girişimcilerin iş fikirlerini daha hızlı geliştirmelerine ve iş dünyasıyla etkin bağlantılar kurmalarına olanak tanıyacağını belirten Avdagiç, bu altyapı ile 30 girişim ve yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından faydalanmasını hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca TEKMER ile "yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği" gibi konularda çalışan girişimcilere özel fırsatlar sunulacak.

Domino Etkisi: Girişimcilikte Yeni Strateji

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, etkinlikteki girişimcilerin sayısının artış gösterdiğini belirterek, “Girişimcilik bir domino etkisi yaratır. Her fikir, bir domino taşını harekete geçiren ilk dokunuştur,” dedi. Elbaşı, bu zincirin tamamlanmasının değerli destekçilerinin katkılarıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Global Rekabet İçin Hedef: Dünyanın En İyi Startup Merkezi

Elbaşı ayrıca, BTM’nin UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi 3'üncü Startup Merkezi" ödülünü aldığını belirterek, “Dünya birinciliği hedefimizin altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde 'Dünyanın En iyi Startup Merkezi' olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.