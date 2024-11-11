İstanbul'da Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında yeni haftaya dolar 34,3850 lira, avro ise 36,8860 liradan başladı.

Döviz alım satım işlemlerinde, dolar 34,3830 liradan alınırken, satış fiyatı 34,3850 lira olarak belirlendi. Avro ise 36,8840 lira alım fiyatı ile işlem görmekte, satış fiyatı ise 36,8860 lira olarak kaydedilmiştir.

Önceki Fiyatlarla Karşılaştırma

Cuma günü doların satış fiyatı 34,3690 lira, avronun ise 36,9560 lira olarak belirlenmişti. Bu bilgiler ışığında, döviz piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiği görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.