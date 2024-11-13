İstanbul'da EV Charge Show Fuarı Kapılarını Açtı

EV Charge Show: Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Festivali Başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı ve Konferansı-EV Charge Show, kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE kurucusu ve geçmiş dönem başkanı Cem Avcı, elektro mobilitenin geleceğinin oldukça parlak olduğunu vurguladı. Avcı, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Avrupa Birliği projelerine başvurular yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na imza atmasının ardından bu tür projelerin öneminin arttığını belirten Avcı, "Neticede önemli bir emisyon kaynağını azaltmak için büyük taahhütlerde bulunduk. Ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılması Türkiye için kritik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Ulaşımda Elektrifikasyon Paneli

Açılışın ardından gerçekleşen "Türkiye Ulaşımda Elektrifikasyon Vizyon Hedef ve Stratejileri" panelinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Şükrü Güray Çelik, uygun maliyetli uluslararası finansman kaynaklarının etkin kullanımına yönelik sürdürülebilir yöntemler geliştireceklerini açıkladı. Çelik, "Finansmanda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi konusunda orta vadeli bir hedefimiz var." dedi.

Çelik, elektrikli taşıtların şarj ünitelerinin yanı sıra deniz, hava ve raylı sistemlerin de büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. 2053 yılı için sıfır emisyon hedefinin ulaşımda önemli bir değişim sağlayacağını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Genel Başkanı Esma Dilek, Türkiye'deki taşımacılığın büyük oranda fosil yakıtlara dayandığını ve elektrikli araçların yaygınlaşmasının hızlandığını ifade etti.

Yerli Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak, son 5 yılda dünya genelinde elektrikli araç sayısının hızla arttığını belirtti. Geçen yıl 14 milyon elektrikli aracın satıldığını kaydeden Dabak, Togg ile birlikte Türkiye'deki elektrikli araçların yaygınlaşma hızının arttığını vurguladı.

Fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri de Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin tanıtımıydı. Şirketin Üst Yöneticisi Nevhan Gündüz, yapay zeka ile donatılmış yerli şarj istasyonlarını tanıttı. Gündüz, bu şarj cihazlarının uzaktan izleme ve tamir özellikleri ile donatıldığını söyledi ve ürünlerin ABD ve Avrupa'ya da satılacağını belirtti.

Fuar, 15 Kasım tarihine kadar elektrikli araç şarj teknolojileri ve ekipmanlarını sergilemeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.