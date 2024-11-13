DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.884,74 -0,43%
BITCOIN
3.021.972,66 1,81%

İstanbul'da EV Charge Show Fuarı Kapılarını Açtı

İstanbul'da başlayan EV Charge Show, elektrikli araç şarj teknolojilerini sergiliyor ve önemli konuşmalara ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:37
İstanbul'da EV Charge Show Fuarı Kapılarını Açtı

EV Charge Show: Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Festivali Başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı ve Konferansı-EV Charge Show, kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE kurucusu ve geçmiş dönem başkanı Cem Avcı, elektro mobilitenin geleceğinin oldukça parlak olduğunu vurguladı. Avcı, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Avrupa Birliği projelerine başvurular yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na imza atmasının ardından bu tür projelerin öneminin arttığını belirten Avcı, "Neticede önemli bir emisyon kaynağını azaltmak için büyük taahhütlerde bulunduk. Ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılması Türkiye için kritik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Ulaşımda Elektrifikasyon Paneli

Açılışın ardından gerçekleşen "Türkiye Ulaşımda Elektrifikasyon Vizyon Hedef ve Stratejileri" panelinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Şükrü Güray Çelik, uygun maliyetli uluslararası finansman kaynaklarının etkin kullanımına yönelik sürdürülebilir yöntemler geliştireceklerini açıkladı. Çelik, "Finansmanda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi konusunda orta vadeli bir hedefimiz var." dedi.

Çelik, elektrikli taşıtların şarj ünitelerinin yanı sıra deniz, hava ve raylı sistemlerin de büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. 2053 yılı için sıfır emisyon hedefinin ulaşımda önemli bir değişim sağlayacağını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Genel Başkanı Esma Dilek, Türkiye'deki taşımacılığın büyük oranda fosil yakıtlara dayandığını ve elektrikli araçların yaygınlaşmasının hızlandığını ifade etti.

Yerli Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak, son 5 yılda dünya genelinde elektrikli araç sayısının hızla arttığını belirtti. Geçen yıl 14 milyon elektrikli aracın satıldığını kaydeden Dabak, Togg ile birlikte Türkiye'deki elektrikli araçların yaygınlaşma hızının arttığını vurguladı.

Fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri de Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin tanıtımıydı. Şirketin Üst Yöneticisi Nevhan Gündüz, yapay zeka ile donatılmış yerli şarj istasyonlarını tanıttı. Gündüz, bu şarj cihazlarının uzaktan izleme ve tamir özellikleri ile donatıldığını söyledi ve ürünlerin ABD ve Avrupa'ya da satılacağını belirtti.

Fuar, 15 Kasım tarihine kadar elektrikli araç şarj teknolojileri ve ekipmanlarını sergilemeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da EV Charge Show Fuarı Kapılarını Açtı
2
Rusya, Benzin İhracatına Yönelik Kısıtlamaları Kaldırmaya Hazırlanıyor
3
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı
4
Bundesbank Başkanı Nagel: Trump'ın Gümrük Tarifeleri Almanya Ekonomisine Yüzde 1 Kaybı Getirebilir
5
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
6
TCMB'nin Döviz Kur Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Düzende Güncel Veriler
7
TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30 Güncellemesi

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir