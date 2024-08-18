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İstanbul'da Gümrük Muhafazadan Kaçak Tütün Operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonla toplamda 3,3 ton tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:28
İstanbul'da Gümrük Muhafazadan Kaçak Tütün Operasyonu

İstanbul'da Kaçak Tütün Ürünü Operasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla kaçak tütün ürünlerini ele geçirdi. Yapılan detaylı çalışmalarda, toplamda 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 kesilmiş bandrol gibi ürünler bulundu.

Operasyonun Detayları

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen operasyon, istihbarat çalışmaları sonucu düzenlendi. Yapılan araştırmalarda, tütün ve mamullerinin toptan ticareti gerçekleştiren bazı firmaların "seyyar depo" sistemine geçtiği belirlendi.

Araçların Tespiti

Bu kapsamda seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları tespit edilerek, bu araçlar üzerinde detaylı arama yapıldı. Ardından, üç iş yerinde de denetimler gerçekleştirildi ve kaçak ürünlere ulaşıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yapılan çalışmaların kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürüleceğini belirtiyor.

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