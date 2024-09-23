İstanbul'da İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi Yapıldı

İstanbul'da İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (TDBBK) bünyesinde düzenlenen "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi" etkinliği, İstanbul'da başarıyla tamamlandı. Bu eğitim programı, Türk Cumhuriyetleri'nden banka birliği temsilcilerini bir araya getirerek, mesleki gelişim ve işbirliği fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

Eğitim Programının Detayları

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen 14 finans uzmanı, eğitimlere katıldı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimler, bir hafta boyunca sürdü. Katılımcılara Zengin İçerik

Eğitim programı, katılım bankacılığı ve uluslararası İslami finans konularını kapsayan çeşitli başlıklardan oluşuyordu. Eğitimler arasında, katılım bankacılığı sermaye piyasası ürünleri ile fon toplama ve kullandırma hizmetleri gibi konular da yer aldı. Ayrıca, katılımcılar yerinde banka ziyaretleri yaparak uygulamalı deneyim kazanma fırsatı buldu.

Geleceğe Yönelik Vizyon

TDBBK, Mayıs ayında Özbekistan'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, katılım bankacılığının bölgedeki potansiyelini vurgulayarak, bu alanda gelişime açık bir ortam oluşturmak için uygun mevzuat ve standartların geliştirilmesi gerektiğine karar vermişti.

TDBBK, Türk Cumhuriyetleri'ndeki banka birlikleri, finans sektörü ve ülkeler arasındaki etkileşimi artırmayı ve bu alanda işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.