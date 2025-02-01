İstanbul’da KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul’da, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Bu önemli etkinliğe katılan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ'ler için sunulan destek programlarını tanıttı.

KOBİ'lere Yönelik Yeni Destek Programları Yolda

Toplantıda konuşan İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin yenilikçi, rekabetçi ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşması için yürütülen destek programlarının önemine dikkat çekti. KOSGEB’in mevcut desteklerinden biri olan KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı’na ek olarak, 2025 yılında sağlayacakları yeni desteklerin müjdesini verdi. Bu destekler arasında İstihdamı Koruma Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programları yer alacak.

KOBİ'ler Ekonominin Bel Kemiği

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise toplantıda yaptığı konuşmada, piyasa ekonomisindeki değişimlerin özel sektörü öne çıkardığını vurguladı. KOBİ’lerin ekonominin bel kemiği olduğunu belirten Aydın, girişimciliğin teşvik edilmesinin topluma zenginlik ve yeni iş imkanları sağladığını ifade etti. Bu bağlamda, KOBİ'lerin desteklenmesinin büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Aydın, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Girişimciliğin gelişmesine destek olan KOSGEB’in çalışmaları bizler için hayati öneme sahiptir. Onların daha modern, kârlı ve verimli hale gelmesini sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz."

İstanbul'da, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) düzenlenen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın (sağda) ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.