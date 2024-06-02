İstanbul'da Mayıs'ta rekor artış! Köprü ücreti fırlarken sivri biber ucuzladı

İstanbul'da Mayısta Fiyatlar Nasıl Değişti? En Çok Artan ve Düşen Ürünler!



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'da 242 ürünün fiyatlarında değişimler yaşandı. Bu ürünlerden 147'sinin fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 74 ürünün fiyatı ise sabit kaldı.



En Çok Zamlanan Ürünler:

Köprü Geçiş Ücreti (%60 artış)

Bilimsel ve Edebi Kitap (%43,75 artış)

Şehir Şebeke Suyu (%37,12 artış)

Kadın İç Çamaşırı (%29,62 artış)

Limon (%26,68 artış)

Ütü (%23,92 artış)

Erkek İç Çamaşırı (%16,18 artış)

Kabak (%15,90 artış)

Çikolata (%13,71 artış)

Çamaşır Suyu (%13,20 artış)

En Çok Ucuzlayan Ürünler:

Sivri Biber (%44,57 düşüş)

Erik (%28,37 düşüş)

Taze Fasulye (%25,17 düşüş)

Domates (%24,73 düşüş)

Bezelye (%23,04 düşüş)

Kıvırcık Salata (%9,36 düşüş)

Yeşil Soğan (%9,02 düşüş)

Gözlemler:

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti, yüzde 60'lık artışıyla en çok zamlanan ürün oldu.

Gıda harcamaları grubunda sivri biber, yüzde 45'lik düşüşle fiyatını en çok düşüren ürün oldu.

Mayısta genel olarak gıda ürünlerinde artış, giyim ve ev eşyası ürünlerinde ise karışık fiyat değişimleri gözlemlendi.

İstanbul'da mayıs ayında fiyatlar genel olarak yükseldi. Özellikle köprü geçiş ücreti ve bazı gıda ürünlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Sivri biber gibi bazı ürünlerde ise fiyatlarda önemli düşüşler görüldü.

