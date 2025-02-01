İstanbul'da Ocak Ayında Fiyat Artışları: Perakende Yüzde 5,16, Toptan Yüzde 2,83 Arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 yılına ait fiyat verilerini detaylandırdığı raporunda, ocak ayında perakende fiyatların %5,16, toptan fiyatların ise %2,83 arttığını açıkladı.

Tüketici Fiyat İndeksi Verileri

İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksinin ocak ayı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, ocak ayında bir önceki aya göre %5,16 artış gösterirken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi %2,83 yükseldi.

Fiyat Değişim Oranları

Ocak ayında İstanbul’da Tüketici Fiyat İndeksi, geçen yılın aynı ayına göre %48,40 oranında artış gerçekleşti. Harcama gruplarına göre değişimler ise şöyle;

Sağlık Harcamaları: %18,82

Ulaştırma Harcamaları: %10,95

Lokanta ve Oteller: %8,48

Eğitim Harcamaları: %8,47

Eğlence ve Kültür: %7,80

Konut Harcamaları: %7,03

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %6,92

Ev Eşyası: %4,67

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %3,90

Alkollü İçecekler ve Tütün: %0,81

Buna karşın, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise %1,62 azalış görüldü.

Toptan Eşya Fiyatları ve Yıllık Değişimler

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %38,15 değer artışı kaydederken, yıllık ortalama değişim oranı %51,13 oldu.

Ocak ayında toptan fiyatlarda gözlemlenen değişimler şunlardır:

Gıda Maddeleri: %5,89

İşlenmemiş Maddeler: %2,12

İnşaat Malzemeleri: %1,38

Yakacak ve Enerji: %1,35

Madenler grubunda %0,28, kimyevi maddelerde ise %0,07 azalış gözlemlenirken, mensucat grubunda fiyat değişimi yaşanmadı.

Yıllık Artış Oranları

Yıllık ortalama bazda ocak ayı itibarıyla gruplar arası artışlar şöyle gerçekleşti:

İnşaat Malzemeleri: %98,81

Mensucat: %71,72

Kimyevi Maddeler: %52,14

Gıda Maddeleri: %48,91

Yakacak ve Enerji: %43,32

İşlenmemiş Maddeler: %39,48

Madenler: %31,59

İstanbul’da yaşanan bu fiyat artışları, ekonomik dengelerin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.