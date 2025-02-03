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İstanbul'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Öğrenciler, Türkiye'nin insanlı uzay görevini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izleyerek uzay hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:43
İstanbul'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Öğrencilerden Uzay Hayaline İlk Adım

İstanbul'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeseli, öğrencilerle buluştu. Bu gösterim, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edildi.

Eğitimde Yeni Bir Ufuk

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün, belgesel Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerin izlenimine sunuldu. TEV Abdullah Nezahat Erboz İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte 6'ncı sınıf öğrencisi Melinay Tezgel, belgeseli izleyene kadar astronot olmayı hiç düşünmediğini, ancak gösterim sonrasında bunun da mümkün olabileceğini fark ettiğini belirtti.

Geleceğin Astronotlarından Açıklamalar

Öğrencilerden Ayaz Yaşar, uzaya giden en genç astronot olma hayalini dile getirirken, "İnşallah bir gün bana da bir şans verirsiniz." dedi. Diğer bir öğrenci Ece Özel ise, "Alper Gezeravcı ilk Türk astronot oldu. Öğretmenimiz bize onunla ilgili minik bir belgesel anlattı. Uzaya yolculuk ederken tam 14 gününü harcadı ve ben de astronot olmak için onun peşinden gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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