İstanbul'da Okul Ürünleri Denetimi Başlatıldı

İstanbul'da Eğitim Öncesi Kırtasiye Denetimleri

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde İstanbul'daki kırtasiye ve okul ürünlerinde denetimlerini hızlandırıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala, bakanlık Türkiye genelinde ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimlerini artırma kararı aldı.

Güvenli Ürün İçin Sıfır Tolerans

Bakanlığın "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" politikası çerçevesinde gerçekleştirilen bu denetimlerin amacı; çocukların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek ürünlerin önüne geçmektir.

İstanbul'daki Denetim Süreci

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarındaki ekiplerin yaptığı denetimlerde kırtasiye malzemeleri, çantalar ve kıyafetler gibi tüm okul ürünleri sağlık ve etiket açısından incelendi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketlerini kontrol ederken, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, ürün güvenliği denetimlerini gerçekleştirdi.

Laboratuvar Testleri ve Kontroller

Denetim sırasında toplanan numuneler, kısıtlanmış kimyasallar, küçük parçalar, kordon ve bağcık gibi çocukların zarar görebileceği unsurlar açısından akredite laboratuvarlarda test edilecek. Aynı zamanda, ürünlerin potansiyel risklerini tespit etmek ve tüketicilere doğru bilgi sağlamak amacıyla etiket bilgileri de titizlikle incelendi.

Bakanlıkta Kararlılık Mesajı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlık ve güvenliğini koruma noktasında her türlü tedbirin kesintisiz olarak alınacağını ve denetimlerin süreceğini duyurdu.