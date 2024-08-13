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İstanbul'da Piyasa Gün Ortasında

İstanbul'da döviz kurları ve BIST 100 endeksindeki değişimler gün ortasında izleniyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:18
İstanbul'da Piyasa Gün Ortasında

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında gün ortasında döviz kurları dalgalı seyrediyor. Dolar, 33,5670 TL değerindeyken, avro 36,6880 TL seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Nasıl Geçirdi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 oranında değer kaybederek 9.808,74 puana geriledi. Önceki gün 9.828,56 puandan kapanan endeks, güne 13,62 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.842,18 puandan başladı. Ancak saat 13.00 itibarıyla 19,82 puan ve yüzde 0,20 azalarak 9.808,74 puana düştü.

Günün ilk yarısında en düşük 9.780,89 en yüksek 9.864,59 seviyelerini gören endekste, teknoloji endeksi yüzde 0,87 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Hizmet endeksiyse yüzde 0,78 ve mali endeks yüzde 0,01 kayıpla gün geçirdi.

Hisse Senedi İşlemleri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 44'ü değer kazanırken, 55'i ise geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus ve Tüpraş öne çıktı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.461 dolar seviyesine düştü. Ayrıca, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 147,90 düzeyinde işlem görmekte. İstanbul serbest piyasasında döviz kurlarındaki değişim ise dikkat çekiyor.

Brent tipi ham petrol varil fiyatı ise 81,6 dolar ile yüzde 0,1 oranında bir artış gösterdi.

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