İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada günlük döviz açılış fiyatları: Dolar 35,4880 lira, avro 36,3640 lira.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:03
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında, döviz kurları yeni güne yüksek fiyatlarla başladı. Bugün dolar, 35,4880 liradan, avro ise 36,3640 liradan işlem görüyor.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada 35,4860 liradan alınan dolar, 35,4880 liradan satılmakta. Avro için ise alım fiyatı 36,3620 lira iken, satış fiyatı 36,3640 lira olarak belirlenmiştir.

Önceki Gün Fiyatları

Dün doların satış fiyatı 35,4980 lira, avronun satış fiyatı ise 36,2300 lira olarak kaydedilmişti.

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