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İstanbul'da Sürdürülebilirlik Konferansı 2024: Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024, İstanbul'da 'Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı' temasıyla gerçekleşti. İş dünyası ve uzmanlar bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:19
İstanbul'da Sürdürülebilirlik Konferansı 2024: Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024'te, 'Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı' teması öne çıktı. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Boğaziçi Üniversitesi ve IQ&Partners işbirliği ile hayata geçirildi.

Finansman İhtiyacı ve Hedefler

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, konferansta yaptığı konuşmada, Dünya Bankası'nın verilerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin 2022-2040 yılları arasında sürdürülebilirlik dönüşümü için 165 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Günsel, bu süre zarfında iş birlikleri ve aksiyon planlarının önemine dikkat çekti.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Beymen CEO'su Elif Çapçı, Pegasus CEO'su Güliz Öztürk ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz gibi önemli isimler katıldı.

İş Dünyası İçin Dönüşüm Çağrısı

Günsel, 'Sürdürülebilirlik değişiminin aslında kaçınılmazlığı üzerine kurgulanmış bir etkinlik. Dönüşüm hikayesi yaratmak zorundayız' ifadelerini kullandı. Beymen CEO'su Çapçı ise, sürdürülebilirlik yol haritalarını tanıtarak, daha iyi bir dünya bırakma hedeflerini dile getirdi.

Havacılıkta Sürdürülebilirlik Hedefleri

Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, havacılık sektöründeki büyümeye ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 20 azaltma hedeflerine vurgu yaptı.

Dışsallık Kavramı Üzerine Yeni Yaklaşımlar

Prof. Dr. Levent Kurnaz, şirketlerin çevresel etkilerini dikkate almadığını, bu nedenle sürdürülebilir olamadıklarını ifade etti. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise her paydaşın dönüşümdeki rolüne dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir konumda olduğunu açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu...

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye işbirliğinde, Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners organizasyonu ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

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