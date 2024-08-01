İstanbul'da Temmuz Ayında Fiyat Artışları Raporu

İstanbul'un Fiyat Trendleri

Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında %4,21, toptan fiyatlarda ise %1,04 oranında artış gözlemlenmiştir. İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu verilere dayanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi raporunu yayınladı.Yıllık Değişim Verileri

Buna göre, perakende fiyatlardaki yıllık artış %72,80, toptan fiyatlarda ise %55,12 olarak belirlendi.

Sektörel İnceleme

Sektörel değerlendirme yapıldığında, temmuz ayında ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %10,76 ile en yüksek artış kaydedildi. Bu sektörü, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %6,72; sağlık ve kişisel bakımda %6,60; gıda harcamalarında %4,44; konut harcamalarında %4,23; ve diğer harcamalar grubunda ise %2,78'lik artışlar izledi.

Ev eşyası harcamalarında %1,52 oranında artış görülürken, giyim grubunda ise fiyatlar %2,04 düşüş gösterdi.

Toptan Fiyat Artışları

Toptan fiyatlarda en belirgin artış inşaat malzemelerinde %7,48, mensucatta %5,02, yakacak ve enerji maddelerinde %2,90, gıda alanında ise %1,88 oranında tespit edildi. Kimyevi maddelerde ise artış %0,90 olarak kaydedilirken, maden gruplarında %1,94 ve işlenmemiş maddelerde %4,62 azalış yaşandı.