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İstanbul'da toplu taşıma kullananlara müjde! Bayrama özel 150 TL para iadesi yapılacak

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart tarafından kart sahiplerine sevindiren haber geldi. İstanbulkart sahipleri için yeni bir kampanya hazırlandı. Buna göre kart sahipleri alışverişlerinde 150 TL'ye kadar iade alabilecekler. Peki şartlar neler ? İşte kampanyanın detayları belli oldu..

Yayın Tarihi: 21.06.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 18:22
İstanbul'da toplu taşıma kullananlara müjde! Bayrama özel 150 TL para iadesi yapılacak

İSTANBULKART İLE 150 TL GERİ İADE FIRSATI

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart tarafından kart sahiplerine sevindiren haber geldi. İstanbulkart sahipleri için yeni bir kampanya hazırlandı. Buna göre kart sahipleri alışverişlerinde 150 TL'ye kadar iade alabilecekler. Peki şartlar neler ? İşte kampanyanın detayları belli oldu...

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İstanbulkart, İstanbul da toplu taşımada kullanılıyor. Ancak bunun yanı sıra da bu kartın bir çok işlevi bulunuyor. İstanbul kart ile bir çok avantajda kart sahiplerine tanınıyor. Bayram alışverişlerinizde dileyenler İstanbulkart' kullanarak anında 150 TL iade kazanabilirsiniz

KAMPANYA DETAYLARI BELLİ OLDU…

Kampanya kapsamında İstanbulkart sahipleri LC Waikiki mağazalarından yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde toplam da 150 TL iade alabilecekler. Kampanyaya katılım sağlamak için de LC Waikiki mağazalarından bayram boyunca yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

İstanbulkart, bunun yanı sıra bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. Örneğin İstanbulkart ile toplu taşıma araçlarında kolay ve hızlı ödeme imkanı sağlayabilirsiniz. Belirli marketlerde geçerli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz. İşbirliği yapılan kafe ve restoranlarda özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Müze ve etkinlik biletlerinde indirimler alabilirsiniz.

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