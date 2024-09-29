DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.246.713,35 -0,19%

İstanbul'da Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yıldönümü Töreni Gerçekleşti

Japonya ile Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı İstanbul'da coşkulu bir etkinlikle kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:59
İstanbul'da Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yıldönümü Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

İstanbul'da, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü için özel bir tören düzenlendi. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un katılımıyla Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Bakan Yardımcısı Enver İskurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren önemli bir fırsattır. Ulaşım, enerji, turizm ve sağlık gibi birçok sektördeki iş birliğimizin artacağına inanıyorum," dedi.

Marmaray Projesi İki Ülkenin Bağlarını Güçlendiriyor

İskurt, Marmaray Projesi'nin Türkiye ve Japonya arasındaki mühendislik iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtirken, "Marmaray, günde yaklaşık 650 bin yolcu taşımaktadır ve İstanbul’un ulaşım altyapısına büyük katkı sağlamaktadır," ifadelerini kullandı.

Diplomatik İlişkilerin Tarihçesi

100'üncü yıl etkinliğinde, Japonya'da 2019 yılında ilan edilen Türk Kültür Yılı'na da atıfta bulunarak, önemli kültürel ve ticari bağların daha da güçleneceğini dile getiren İskurt, "Ülkelerimizin tarihi ve kültürel derinliği, iş birliğimizi daha da sağlamlaştırmaktadır," dedi.

Uluslararası İş Birliği ve Gelecek Vizyonu

Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte uluslararası ticaretteki önemine de dikkat çekerek, kesintisiz ulaşım ağlarının oluşturulması için uluslararası projeleri desteklediklerini vurguladı.

Özel Projelerin Vurgusu

Japonya ile gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi projelerin iki ülke arasında önemli bir iş birliği simgesi olduğunu belirten İskurt, gelecekte bu ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.

Yalçın Eyigün'ün Temasları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, iki ülke arasındaki dostluğun kadim bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, aynı zamanda köklü iş birliklerinin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Etkinlik Kapsamında Hediye Takdimi ve Sergi

Etkinlik sonunda, 100. yıl anısına düzenlenen sergi ziyaret edilerek, hediye takdimleri yapıldı. Ayrıca, özel olarak giydirilen Marmaray treninin yıl sonuna kadar İstanbul halkının hizmetinde olacağı duyuruldu.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında...

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
65 yaş üzeri olanlar başvuruyu kaçırmasın! 7 gün sonra 6000 TL maaşa bağlanacaklar
2
İstanbul'da Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yıldönümü Töreni Gerçekleşti
3
Kredi kartları için yapılandırma resmi gazetede yayımlandı! Yapılandırma 60 ayı kapsıyor
4
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları
5
Küresel Piyasalarda Artış Eğilimi: Asya ve Avrupa Borsaları Yükselişte
6
Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber
7
Başvuranlara 1000 TL kurban yardımı geliyor! Anında hesaplara yatırılacak

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem