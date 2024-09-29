İstanbul'da Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yıldönümü Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

İstanbul'da, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü için özel bir tören düzenlendi. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un katılımıyla Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Bakan Yardımcısı Enver İskurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren önemli bir fırsattır. Ulaşım, enerji, turizm ve sağlık gibi birçok sektördeki iş birliğimizin artacağına inanıyorum," dedi.

Marmaray Projesi İki Ülkenin Bağlarını Güçlendiriyor

İskurt, Marmaray Projesi'nin Türkiye ve Japonya arasındaki mühendislik iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtirken, "Marmaray, günde yaklaşık 650 bin yolcu taşımaktadır ve İstanbul’un ulaşım altyapısına büyük katkı sağlamaktadır," ifadelerini kullandı.

Diplomatik İlişkilerin Tarihçesi

100'üncü yıl etkinliğinde, Japonya'da 2019 yılında ilan edilen Türk Kültür Yılı'na da atıfta bulunarak, önemli kültürel ve ticari bağların daha da güçleneceğini dile getiren İskurt, "Ülkelerimizin tarihi ve kültürel derinliği, iş birliğimizi daha da sağlamlaştırmaktadır," dedi.

Uluslararası İş Birliği ve Gelecek Vizyonu

Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte uluslararası ticaretteki önemine de dikkat çekerek, kesintisiz ulaşım ağlarının oluşturulması için uluslararası projeleri desteklediklerini vurguladı.

Özel Projelerin Vurgusu

Japonya ile gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi projelerin iki ülke arasında önemli bir iş birliği simgesi olduğunu belirten İskurt, gelecekte bu ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.

Yalçın Eyigün'ün Temasları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, iki ülke arasındaki dostluğun kadim bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, aynı zamanda köklü iş birliklerinin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Etkinlik Kapsamında Hediye Takdimi ve Sergi

Etkinlik sonunda, 100. yıl anısına düzenlenen sergi ziyaret edilerek, hediye takdimleri yapıldı. Ayrıca, özel olarak giydirilen Marmaray treninin yıl sonuna kadar İstanbul halkının hizmetinde olacağı duyuruldu.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.

"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, programa katılarak konuşma yaptı.