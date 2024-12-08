İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Üç Büyük Operasyon

Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: Üç Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdikleri üç ayrı operasyon ile önemli bir başarıya imza attı.

İlk Operasyon: Ambarlı Limanı'nda Ele Geçirilen Kokain

İlk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner mercek altına alındı. Şüpheli olduğu değerlendirilen konteyner, x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Detaylı kontroller sonucunda, konteynerin alt kısmına mıknatıslarla tutturulmuş bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain bulundu.

İkinci Operasyon: Riskli Tırda Bulunan Uyuşturucular

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda, riskli olduğu değerlendirilen bir tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla yapılan arama sonucunda, aracın muhtelif kısımlarında toplamda 16 kilogram kokain ve 20 kilogram metilenedioksi-n-metilamfetamin (MDMA) cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üçüncü Operasyon: Havalimanındaki Yapılan Kontroller

Son operasyon ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanına giriş yapmak üzere gelen yolcuların bagajları taranırken, narkotik dedektör köpekleri bir valize tepki verdi. Yapılan detaylı tarama sonucunda, valizde 10 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaylarla ilgili çapraz soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam etmekte.