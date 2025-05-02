İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Enerji Bakanları Değerlendirmelerde Bulundu

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Enerji Piyasalarının Geleceği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, enerji sektöründe köklü değişimlere işaret eden önemli değerlendirmelerde bulundu. Maden, petrol ve doğal gaz gibi kaynaklara erişim konusundaki zorlukları vurgulayan Bayraktar, 'Tedarik güvenliği artık ülkelerin egemenlik algısının, dış ve ulusal güvenlik politikalarının bir parçası haline geldi.' dedi.

Küresel Tedarik Zinciri Sorunları

Bayraktar, Kovid-19 pandemisi sonrası yaşanan küresel tedarik zinciri kırılmalarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarına olan etkilerine dikkat çekti. 'Yaptırımlar, ambargolar ve ticaret savaşları, artık istisnai durumlardan ziyade günlük gerçekliklerimiz haline geldi.' ifadelerini kullandı.

Arz Güvenliği ve Çeşitlilik

Arz güvenliğinin en önemli unsurunun çeşitlilik olduğuna vurgu yapan Bayraktar, 'Tek kaynağa bağlı olmamak, bu bağımlılığı azaltmak ve bölgesel enterkonneksiyonları güçlendirmek arz güvenliği açısından kritik öneme sahip.' dedi.

Irak'ın Petrol İhraç Çalışmaları

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak'ta enerji şirketleriyle uzun vadeli sözleşmelerin bulunduğunu belirterek, Ceyhan Limanı üzerinden yapılan petrol ihracatına dair gelişmelere değindi. Abdulgani, 'Henüz bir çözüme ulaşamadık.' dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Gaz Tedariki

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'ye gaz tedarikini 10 milyar metreküpe çıkaracaklarını duyurdu. 'Türkiye, enerji ticaretinde hem merkez hem de transit ülke rolü oynuyor.' ifadeleri dikkat çekti.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya'da ciddi bir üretim süreci başlatıldığını ve günlük 1,4 milyon varil petrol üretimi hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanlarına yatırımcıları davet etti.

Bulgaristan'ın Enerji Transfer Çalışmaları

Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Avrupa'ya enerji tedarikinde ülkesinin rolünün önemli olduğunu belirterek, enerji işbirliğini artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Moldova'nın Enerji Bağımsızlığı

Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, ülkesinin enerji krizlerini aşmak için önemli adımlar attığını vurgulayarak, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıldığını açıkladı.

Suriye'de Enerji Altyapısının Yeniden İnşası

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, savaş sonrası enerji sektörünün toparlanması için yeni projelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 'Güneş ve rüzgar enerjisi çalışmalarına hız verdik.' dedi.

Turkuaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Arz Güvenliğinde Değişen Dinamikler: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Turkuaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Arz Güvenliğinde Değişen Dinamikler: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.