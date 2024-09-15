İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nde Süre Uzatımı

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nde Yeni Dönem

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, DESBAŞ AŞ tarafından işletilmekte olan bir önemli ticaret merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Son gelişmelere göre, işletme süresinde önemli bir uzatma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatma

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda, serbest bölgenin sürdürülebilirliği için gerekli olan altyapı ve üstyapı yatırımlarının DESBAŞ AŞ tarafından gerçekleştirilmeye devam edeceği belirtildi.

Yeni Tarih: 2043

15 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, DESBAŞ AŞ, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin işletme yetkisine 14 Haziran 2043'e kadar sahip olacak. Bu durum, bölgenin ticaret ve sanayi faaliyetlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.