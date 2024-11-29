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İstanbul Havalimanı, 1318 Uçuşla Avrupa'nın En Yoğunu

İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım'da günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:39
İstanbul Havalimanı, 1318 Uçuşla Avrupa'nın En Yoğunu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın Zirvesinde!

İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Bu başarılı performans, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından yayımlanan "Avrupa Havacılık Raporu" ile tescillendi.

Diğer Havalimanları Takip Ediyor

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük 1243 uçuşla Londra Heathrow, 1240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1151 uçuşla Frankfurt havalimanları gelmektedir. Bu sırada, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 648 uçuşla 10'uncu sırayı almıştır.

Bu veriler, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta ne denli önemli bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Havalimanının kapasitesi ve sunduğu hizmetler, dünya genelinden çok sayıda yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın havacılık haritasında öne çıkmasını sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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