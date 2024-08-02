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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Fazla Büyüyen Havalimanı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da yolcu ve yük trafiğinde lider konumda. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamalarıyla detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:02
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Fazla Büyüyen Havalimanı

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın pandemi öncesi döneme kıyasla yolcu sayısında Avrupa'da en yüksek artışı kaydettiğini açıkladı.

Yolcu Trafiği Artışı

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine dayanarak, İstanbul Havalimanı 2023 yılının ilk yarısında Roma, Madrid, Barselona ve Londra gibi önemli havalimanlarını geride bırakarak yolcu sayısında %18,1 artışla birinci oldu.

Yük Trafiğindeki Yükseliş

Uraloğlu, yılın ilk yarısında yük trafiğinde de İstanbul Havalimanı'nın en iyi performans gösteren Avrupa havalimanları arasında yer aldığını belirtti. Yük trafiğinde %32,2 artış sağladığını vurguladı.

Türkiye İçin Bir Gurur Kaynağı

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın bu başarılarının Türkiye'nin uluslararası havacılıkta ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Ayrıca, 'Mega Havalimanlar' kategorisinde Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nın da önemli sıralamalarda yer aldığından bahsetti.

Bu raporlama, Türkiye'nin havacılık yatırımlarının ve çabalarının ne kadar yerinde olduğunu ve gelecekteki potansiyelini göstermektedir.

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