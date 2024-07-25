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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını koruyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:01
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı Avrupa'daki Liderliğini Devam Ettiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Bu durum, Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Havalimanı gibi önemli merkezlerin önünde yer almasını sağlamaktadır.

EUROCONTROL Raporu ve İstanbul'un Durumu

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın hazırladığı raporu değerlendirerek, 15-21 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin havaalanlarından günlük ortalama 3.959 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti. Ülke, bu istatistikle Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

Global Sıralamalardaki Yerimiz

İstanbul Havalimanı, raporda yer alan global ölçekte 25 havalimanı arasında 15-21 Temmuz'da günlük ortalama 745 uçuş kalkışıyla dünya genelinde 7. sırada konumlandırıldı. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Avrupa'yı dünya sıralamasında ilk sırada temsil eden hava alanıdır," dedi.

Türk Hava Sahasının Verimliliği

Antalya Havalimanı'nın da günlük ortalama 1036 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında 8. sırada olduğunu belirten Uraloğlu, bu havalimanının Palma de Mallorca ve Roma Fiumicino'nun önünde yer aldığını vurguladı. EUROCONTROL hava sahasında uçuş başına ortalama 7,5 dakikalık gecikme yaşanırken, Türk hava sahası 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri olma özelliğini gösterdi.

Sonuç

Uraloğlu, havalimanlarının gelişimi ve Türk hava sahasının verimliliğinin, ülkemizin havacılık alanındaki uluslararası kimliğini pekiştirdiğini vurguladı.

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