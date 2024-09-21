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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı, 1488 günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:20
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı Avrupa'da Liderliğini Sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1488 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Uraloğlu, bu başarının özellikle Amsterdam, Paris ve Londra gibi diğer Avrupa başkentlerindeki havalimanlarının önünde gelerek elde edildiğini belirtti.

EUROCONTROL Raporu Değerlendirildi

Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) tarafından sunulan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporun sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı global ölçekte 25 havalimanından 7. sırada yer almakta, günde ortalama 747 uçuş gerçekleşmektedir.

Antalya Havalimanı da Öne Çıkıyor

Daha fazla uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 949 uçuşla listede 10. sırada bulunuyor. Türkiye ise, günlük 3735 uçuşla Avrupa'nın en yoğun trafik hacmine sahip 6. ülke konumunda.

Verimlilik ve Gecikme Süreleri

Uraloğlu, Türkiye'nin hava trafik yoğunluğundaki başarının gecikme sürelerine de yansıdığını belirtti. EUROCONTROL raporuna göre Türk hava sahasında uçuş başına ortalama gecikme süresi 0,5 dakikanın altında. Bu değer, Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri olduklarının göstergesi. Rapor, ayrıca Budapeşte'nin ortalama 4,4 dakikalık gecikmeyle en yüksek gecikmeyi yaşadığını kaydediyor.

Almanya'nın Karlsruhe bölgesindeki hava şartları kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikmelerin yanı sıra, Zagreb ve Belgrad da 1,8 dakikalık gecikmeleriyle dikkat çekiyor.

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